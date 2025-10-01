miércoles, octubre 1, 2025
11.8 C
Nueve de Julio
miércoles, octubre 1, 2025
11.8 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día internacional de las personas mayores: Un reconocimiento a la contribución y la dignidad

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El día internacional de las personas mayores se celebra cada 1 de octubre para destacar la importancia de las contribuciones de las personas mayores en la sociedad y promover políticas y programas que beneficien a este grupo etario. La fecha busca promover la inclusión social y el respeto a los derechos humanos de las personas mayores, reconociendo su papel activo en la comunidad y su contribución al desarrollo social. El envejecimiento de la población es un fenómeno global que requiere políticas y programas adaptados a las necesidades de las personas mayores. La demanda de cuidados y apoyo para personas mayores está aumentando, especialmente para aquellos con enfermedades crónicas y discapacidades. Las mujeres mayores enfrentan desafíos adicionales, como la pobreza y la falta de acceso a servicios de salud y apoyo.

A pesar de estos desafíos, las personas mayores pueden contribuir activamente a la sociedad a través de programas de voluntariado, educación y asesoramiento. En este día, se invita a la población a pasar tiempo con personas mayores y aprender de sus experiencias, apoyar programas y servicios que beneficien a las personas mayores, y promover la inclusión social y el respeto a los derechos humanos de las personas mayores.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5996

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR