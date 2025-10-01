Día internacional de las personas mayores: Un reconocimiento a la contribución y la dignidad

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El día internacional de las personas mayores se celebra cada 1 de octubre para destacar la importancia de las contribuciones de las personas mayores en la sociedad y promover políticas y programas que beneficien a este grupo etario. La fecha busca promover la inclusión social y el respeto a los derechos humanos de las personas mayores, reconociendo su papel activo en la comunidad y su contribución al desarrollo social. El envejecimiento de la población es un fenómeno global que requiere políticas y programas adaptados a las necesidades de las personas mayores. La demanda de cuidados y apoyo para personas mayores está aumentando, especialmente para aquellos con enfermedades crónicas y discapacidades. Las mujeres mayores enfrentan desafíos adicionales, como la pobreza y la falta de acceso a servicios de salud y apoyo.

A pesar de estos desafíos, las personas mayores pueden contribuir activamente a la sociedad a través de programas de voluntariado, educación y asesoramiento. En este día, se invita a la población a pasar tiempo con personas mayores y aprender de sus experiencias, apoyar programas y servicios que beneficien a las personas mayores, y promover la inclusión social y el respeto a los derechos humanos de las personas mayores.