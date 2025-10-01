miércoles, octubre 1, 2025
11.8 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día internacional de la música: Una celebración de la creatividad y la diversidad musical

El día internacional de la música es una jornada que se celebra anualmente el 1 de octubre desde 1975, establecido por el consejo internacional de la música en ese mismo año.

El 1 de octubre se celebra el Día Internacional de la Música, una fecha establecida por el Consejo Internacional de la Música (IMC) de la UNESCO en 1975. Esta celebración busca promover la música en todas sus formas y manifestaciones culturales, destacando su importancia en la vida de las personas y las comunidades. La música es una forma de expresión universal que trasciende fronteras y culturas, y su celebración en este día es una oportunidad para reflexionar sobre su valor y su impacto en la sociedad. La música puede ser una herramienta poderosa para la educación, la inclusión y el desarrollo cultural.

En este día, se invita a la población a disfrutar y apreciar la música en todas sus formas, desde la música clásica hasta la música popular y folklórica. También se busca promover la creatividad y la innovación musical, así como la preservación y difusión de las tradiciones musicales de diferentes culturas. La celebración del Día Internacional de la Música es una oportunidad para que los músicos, compositores y amantes de la música se unan y compartan su pasión por la música, y para que la sociedad en general reconozca y valore la importancia de la música en nuestras vidas.

