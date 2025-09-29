lunes, septiembre 29, 2025
11.6 C
Nueve de Julio
lunes, septiembre 29, 2025
11.6 C
Nueve de Julio
General

Scelebra el Día Mundial del Corazón para concientizar sobre la salud cardiovascular

La fecha del 29 de septiembre fue instaurada en el año 2000 por la Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la OMS para promover la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares, ya que son la principal causa de muerte en el mundo

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, una jornada destinada a reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud cardiovascular. La iniciativa fue impulsada por la Federación Mundial del Corazón en el año 2000 y cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de concientizar sobre la prevención, control y tratamiento de las enfermedades cardíacas.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial, cobrando más de 17 millones de vidas cada año. De acuerdo con estimaciones de la OMS, esta cifra podría ascender a 23 millones de muertes para 2030 si no se toman medidas preventivas.

Expertos remarcan que gran parte de estas muertes pueden evitarse con hábitos saludables, como mantener una alimentación equilibrada con bajo consumo de sal, realizar actividad física regular y evitar el consumo de tabaco y alcohol en exceso.

Entre las principales enfermedades que afectan al corazón se encuentran:

  • Infarto de miocardio, producto del estrechamiento de los vasos sanguíneos que irrigan al corazón.

  • Accidentes cerebrovasculares, ocasionados por coágulos o hemorragias en el cerebro.

  • Hipertensión arterial, uno de los mayores factores de riesgo para sufrir infartos.

  • Angina de pecho, dolor provocado por la reducción del flujo sanguíneo hacia el corazón.

  • Arritmias, que alteran el ritmo normal del corazón.

  • Insuficiencia cardíaca, cuando el corazón no logra bombear suficiente sangre al organismo.

Este día recuerda la importancia de realizar controles médicos periódicos y fomentar una vida activa y saludable, con el propósito de reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares y mejorar la calidad de vida de la población.

 

 

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5994

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR