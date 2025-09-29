Scelebra el Día Mundial del Corazón para concientizar sobre la salud cardiovascular

- Advertisement -

Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, una jornada destinada a reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud cardiovascular. La iniciativa fue impulsada por la Federación Mundial del Corazón en el año 2000 y cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de concientizar sobre la prevención, control y tratamiento de las enfermedades cardíacas.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial, cobrando más de 17 millones de vidas cada año. De acuerdo con estimaciones de la OMS, esta cifra podría ascender a 23 millones de muertes para 2030 si no se toman medidas preventivas.

Expertos remarcan que gran parte de estas muertes pueden evitarse con hábitos saludables, como mantener una alimentación equilibrada con bajo consumo de sal, realizar actividad física regular y evitar el consumo de tabaco y alcohol en exceso.

Entre las principales enfermedades que afectan al corazón se encuentran:

Infarto de miocardio , producto del estrechamiento de los vasos sanguíneos que irrigan al corazón.

Accidentes cerebrovasculares , ocasionados por coágulos o hemorragias en el cerebro.

Hipertensión arterial , uno de los mayores factores de riesgo para sufrir infartos.

Angina de pecho , dolor provocado por la reducción del flujo sanguíneo hacia el corazón.

Arritmias , que alteran el ritmo normal del corazón.

Insuficiencia cardíaca, cuando el corazón no logra bombear suficiente sangre al organismo.

Este día recuerda la importancia de realizar controles médicos periódicos y fomentar una vida activa y saludable, con el propósito de reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares y mejorar la calidad de vida de la población.