Kicillof presentó el programa turístico Camino Real

Además, el Gobernador entregó un tomógrafo para el Hospital Nuestra Señora de Luján y recorrió los avances de obras de viviendas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes en el municipio de Luján la presentación del programa Camino Real para promover y potenciar el atractivo turístico de la región. Fue junto a la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jimena López; y el intendente local, Leonardo Boto.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Esta iniciativa permite reconstruir la identidad, la cultura y la historia de Luján y la región, generando además una serie de actividades para darle un mayor impulso al turismo bonaerense”. “Mientras el Gobierno nacional no invierte ni un peso para generar empleo en el sector, en la provincia de Buenos Aires presentamos este programa porque el turismo es sinónimo de descanso y de disfrute, pero también de esfuerzo y de trabajo”, agregó.

“Llevamos adelante este proyecto junto a intendentes de diferentes fuerzas políticas, convencidos de que la solución nunca va a ser insultar y atacar al que piensa distinto, sino trabajar juntos para llevarles soluciones a los y las bonaerenses”, sostuvo el Gobernador.

El proyecto permitirá identificar, preservar y poner en valor los tramos, postas y sitios históricos vinculados al “Camino Real” creado en 1663 para unir el puerto de Buenos Aires con el Alto Perú. Prevé el diseño de circuitos turísticos, fomentando la articulación interjurisdiccional con otras provincias y el desarrollo de actividades conjuntas con países vecinos.

Además de Boto, firmaron un acta compromiso los intendentes de Bolívar, Marcos Pisano; de San Antonio de Areco, Francisco Ratto; de Mercedes, Juan Ustarroz; de San Andrés de Giles; Miguel Gesualdi; de Suipacha, Juan Luis Mancini; de Baradero, Esteban Sanzio; y la intendenta de 9 de julio, María José Gentile.

Por su parte, Boto remarcó: “El lanzamiento del Camino Real es una política pública que busca recuperar el patrimonio histórico de Buenos Aires, uniendo pueblos y fortaleciendo el turismo cultural y religioso: Luján es un punto de encuentro entre la fe y la historia, y nuestro municipio es un destino clave cuando hablamos de identidad bonaerense”.

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, pusieron en funcionamiento un nuevo tomógrafo para el Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján y entregaron una ambulancia para fortalecer la gestión de emergencias en el distrito.

Además, el Gobernador recorrió los avances de las obras de 10 viviendas ubicadas dentro del predio del Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Domingo Cabred, las cuales serán destinadas a pacientes externados para promover su reinserción en la comunidad con el acompañamiento de profesionales de la salud mental. Para cada casa se distribuyeron también kits ambientales.

Por último, Kicillof remarcó: “Vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios para dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo y seguir ampliando los derechos de todos y todas”. “Allí donde el Gobierno nacional abandona, en la Provincia sumamos las fuerzas que nos permiten brindar educación, salud y más bienestar”, concluyó.

Estuvieron presentes en las actividades la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; las subsecretarias de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; y de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; el diputado nacional Daniel Gollan; y el director del Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Domingo Cabred, Jorge Rosetto.