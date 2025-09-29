lunes, septiembre 29, 2025
Nueve de Julio
Efemérides

Día nacional del inventor: Un tributo a la creatividad y la innovación

La fecha se eligió para conmemorar el nacimiento de Biró y reconocer su contribución a la sociedad a través de sus inventos.

El Día Nacional del Inventor se celebra en nuestro país cada 29 de septiembre en honor a Ladislao José Biró, el creador de la birome. Biró nació el 29 de septiembre de 1899 en Budapest, Hungría, y emigró a Argentina en 1940 junto a su hermano y Juan Jorge Meyne. Su invento más famoso, la birome, revolucionó la forma de escribir y se convirtió en un objeto cotidiano en todo el mundo. Ladislao Biró fue un hombre incansable y curioso que desarrolló más de 32 inventos a lo largo de su vida. Además de la birome, también creó una máquina automática de lavar ropa, una caja de cambios automática que vendió a General Motors en Berlín, una cerradura inviolable y un termógrafo clínico, entre otros.

La iniciativa de la conmemoración surgió en 1990 desde la Escuela Argentina de Inventores. Eduardo Fernández, un argentino que se autodenomina "inventor profesional", fue clave

