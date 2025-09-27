sábado, septiembre 27, 2025
14.8 C
Nueve de Julio
sábado, septiembre 27, 2025
14.8 C
Nueve de Julio
General

Chascomús: cerró la historica fábrica de “Tía Maruca”

La empresa de galletitas decidió bajar las persianas de su planta en la ciudad bonaerense. Los operarios denunciaron el vaciamiento del lugar.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La planta elaboradora de galletitas Tía Maruca de la ciudad de Chascomús cerró de manera sorpresiva y 27 de sus trabajadores, incluyendo la jefa de planta, quedaron en la calle. Varios operarios denunciaron el vaciamiento del lugar. La crisis de la empresa matriz, Dilexis, comenzó en mayo en San Juan.

Los empleados fueron informados por el jefe de Recursos Humanos que la planta ubicada en Washington y Remedios de Escalada cerraba sus puertas de manera inmediata.

En el encuentro, que tuvo lugar este jueves, se comunicó a los trabajadores que no serían exactamente “despedidos”, sino que pasarían a una etapa de negociación de compensaciones económicas.

Sin embargo, se les pidió que desde ese mismo momento se consideraran desafectados de sus tareas, lo que dejó a casi 30 familias sin su fuente laboral.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5992

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR