Crimen del jubilado en Zárate: La ruta del asesinato

Un trágico suceso conmociona a la ciudad de Zárate. Eduardo Saúl De Francesco, un jubilado de 79 años, fue visto por última vez el miércoles 17 de septiembre en su casa de la calle Valentín Alsina al 1000. Su desaparición generó una intensa búsqueda que culminó con la trágica noticia de su muerte. La investigación, a cargo de la DDI Zárate-Campana, reveló que el móvil del crimen podría ser económico. Los detenidos pensaban que De Francesco guardaba una importante suma de dinero en su casa, pero no lograron encontrar nada de valor.

El plan criminal comenzó a ejecutarse el miércoles pasado a las 16, cuando Florencia Ludmila Valentini, una oficial del Comando de Patrullas de Campana y pareja de Alejo Ezequiel Moreno, un ex policía exonerado y actual agente de Prevención Municipal de Zárate, se presentó en la casa de De Francesco. Valentini se hizo pasar por la nuera de un excompañero de trabajo de la víctima y le dijo que estaban organizando una fiesta en su honor, pero De Francesco se negó a subir a su auto. Cuatro horas más tarde, Moreno y otros dos sospechosos, Néstor Irvin Matencio Limache y Lucas Gabriel Lemos, interceptaron a la víctima en la calle y lo obligaron a subir a un Ford Focus gris. Valentini los seguía en un Volkswagen Gol Trend blanco. Condujeron hasta un descampado en la zona de Baradero, donde lo ejecutaron de un disparo en la nuca. La Policía Bonaerense encontró el cuerpo de De Francesco en un descampado cerca de la ruta 9, en Baradero. La investigación apunta a que el jubilado conocía a sus captores, o al menos a dos de ellos. Los cuatro detenidos están acusados de homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad.