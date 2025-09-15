lunes, septiembre 15, 2025
Efemérides

Día internacional de la democracia: De nuestras voces a la acción

Declarado en 2007 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como jornada conmemorativa de las libertades fundamentales en todo el mundo.”La democracia se basa en la inclusión, la igualdad de trato y la participación, y es un elemento fundamental para la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos”, subraya la ONU.

Hoy, 15 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Democracia, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 para promover y defender los principios democráticos en todo el mundo. La democracia es un valor universal que se nutre de la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones y la configuración de sus sociedades. Según António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, “el motor de la democracia es la voluntad del pueblo: sus voces, sus decisiones y su participación”.

 

 

