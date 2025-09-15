Día internacional de la democracia: De nuestras voces a la acción

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Hoy, 15 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Democracia, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 para promover y defender los principios democráticos en todo el mundo. La democracia es un valor universal que se nutre de la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones y la configuración de sus sociedades. Según António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, “el motor de la democracia es la voluntad del pueblo: sus voces, sus decisiones y su participación”.