La Libertad Avanza ganó en Nueve de Julio, pero Fuerza Patria se impuso en la mayoría de las localidades al igual que en la Provincia

La elección de este domingo 7 de septiembre dejó un mapa político fragmentado en el distrito de Nueve de Julio. Con el 99,02 % de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza (LLA), con la lista encabezada por Héctor Carta, se impuso en la ciudad cabecera con el 34,37 % de los votos, seguida por Fuerza Patria, que obtuvo el 25,83 %, y Nuevos Aires, con el 16,30 %.

En tanto, el oficialismo local —representado por Somos Buenos Aires— sufrió una de sus peores elecciones desde que gobierna el distrito, ubicándose cuarto.

Resultados por localidad

El interior del distrito presentó un panorama mucho más favorable para Fuerza Patria, encabezada por Male Defunchio, quien también logró victorias en la Cuarta Sección Electoral y en la Provincia de Buenos Aires, con el respaldo del gobernador Axel Kicillof.

En Facundo Quiroga , LLA se impuso con 37,45 % , seguida de Fuerza Patria con 32,23 % .

En Carlos María Naón , Fuerza Patria arrasó con el 45,83 % , muy por encima de LLA (24,58 %).

Dudignac también fue para Fuerza Patria (33,85 %), aunque con menor margen sobre LLA (31,12 %).

En El Provincial , Fuerza Patria (30,43 %) superó por poco a LLA (28,88 %).

En Fauzón , LLA fue fuerte: 40,74 %, contra 25,92 % de Fuerza Patria.

La Niña quedó para Fuerza Patria (32 %), seguida de cerca por LLA (30,85 %).

En French , Fuerza Patria (32,18 %) también ganó por poco ante LLA (31,20 %).

En Dennehy , ganó Somos Buenos Aires con el 41,53 %, en una de las pocas alegrías para el oficialismo.

En Morea , LLA lideró con el 34,83 %, seguida por Fuerza Patria (26,40 %).

Norumbega fue otro triunfo claro de LLA, con el 44 %.

En Patricios , Fuerza Patria dominó con el 43,61 %.

En Santos Unzué, hubo un empate entre Nuevos Aires y Somos Buenos Aires, ambos con el 27,77 %.

Balance general

A nivel distrito, la fuerza más votada fue La Libertad Avanza, que logró imponerse en la ciudad cabecera y en varias localidades. Sin embargo, el control territorial de Fuerza Patria en el interior le da músculo político con miras al armado seccional y provincial.

Nuevos Aires, liderado por el actual concejal Ignacio “Nacho” Palacios, quedó en tercer lugar, mientras que Somos Buenos Aires, con el oficialismo local al frente, obtuvo su peor resultado en una década.