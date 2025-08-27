Solidaridad estudiantil: alumnos de la Técnica Nº 2 impulsan colecta para que todos sus compañeros viajen a Bariloche

- Advertisement -

La solidaridad y el espíritu de unión se hicieron presentes en la Escuela Técnica Nº 2 de Nueve de Julio. Tres estudiantes de la Promo 2025 estaban en riesgo de quedarse afuera del tradicional viaje de egresados a Bariloche por no contar con los recursos económicos, y sus compañeros decidieron actuar para que nadie quede excluido.

Martina Cazcarra explicó que la idea surgió tras ver un video en redes sociales que mostraba cómo, con pequeños aportes de muchas personas, se podía alcanzar una meta: “Se nos ocurrió hacerlo y la verdad se viralizó bastante, no esperábamos tanto. Mucha gente difundió y nos ayudó. Estamos muy contentos y con ganas de seguir”, contó.

Candela Britez destacó la sorpresa que les generó la respuesta de la comunidad: “Pensamos que no íbamos a tener tanto apoyo, lo tomamos como un juego y nos conmovió ver cómo la gente se sumó. Fue un gesto enorme de solidaridad”.

Por su parte, Federico Greco, uno de los beneficiados por esta campaña, relató: “Soy uno de los chicos que no disponía de la plata. Grabamos el video en un recreo, lo subimos y se viralizó. Ahora seguimos con otros eventos, como el bingo que organizamos, para poder recaudar lo que falta”.

El viaje de egresados se realizará finalmente el 2 de noviembre, luego de que la empresa accediera a posponer una semana la fecha prevista para que todos los alumnos puedan viajar.

La colecta se canaliza a través de transferencias a la cuenta de Angelina Guzzo, mamá de una alumna, con alias guzzoangelina16. Los estudiantes aclararon que el alias inicial se modificó debido a que se había alcanzado el límite de operaciones mensuales.

Más allá de la meta económica, el gesto de los alumnos refleja un fuerte compromiso con los valores de amistad, inclusión y compañerismo que marcan el cierre de su etapa escolar. “Sexto año es el mejor, es cuando más unidos estamos. No queremos dejar la escuela, es como una familia”, coincidieron los jóvenes en el estudio de Cadena Nueve.