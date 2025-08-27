miércoles, agosto 27, 2025
General

Recolección de residuos: se recuerda que el nuevo horario para sacar las bolsitas es alas 17

La medida busca optimizar recursos y mejorar la limpieza urbana, por lo que se solicita a los vecinos su colaboración para respetar los horarios establecidos

0
La Municipalidad de Nueve de Julio informa a la comunidad que continúa vigente el nuevo horario para el retiro de residuos domiciliarios, comúnmente conocidos como “bolsitas”. Según lo dispuesto, los vecinos deben sacar sus residuos antes de las 17:00 horas, a fin de permitir una recolección más ordenada y eficiente.

Esta modificación responde a la necesidad de optimizar los recursos humanos, mejorar el uso y mantenimiento de los equipos de recolección, y continuar avanzando en el objetivo de mantener la ciudad limpia y en condiciones saludables para todos los vecinos.

Desde el municipio se solicita a la población sumarse a esta iniciativa, recordando que la colaboración de todos es fundamental para que el servicio funcione correctamente. Respetar los horarios y disponer adecuadamente los residuos son acciones esenciales para evitar acumulaciones innecesarias, preservar el orden urbano y cuidar el medio ambiente.

La medida ya se encuentra en vigencia y forma parte de un conjunto de acciones destinadas a mejorar la gestión de los residuos en el distrito.

Para más información o consultas, los vecinos pueden comunicarse con la Dirección de Higiene Urbana o acercarse a la Municipalidad en el horario habitual de atención.

