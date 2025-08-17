domingo, agosto 17, 2025
Efemérides

Paso a la inmortalidad del General José de San Martín

San Martín es recordado como uno de los máximos héroes de la historia argentina y latinoamericana, y su legado continúa siendo relevante en la región.

Hoy, 17 de agosto, se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, considerado el “Padre de la Patria” en Argentina. San Martín falleció en 1850 en Boulogne Sur Mer, Francia, a los 72 años. Fue un militar y político clave en las luchas por la independencia en Sudamérica, destacándose en las gestas independentistas de Argentina, Chile y Perú. San Martín lideró el Ejército de los Andes en un cruce épico por la cordillera más alta del hemisferio occidental después de la Cordillera de los Himalayas, para liberar a Chile y luego avanzar hacia Perú. Una de sus victorias más destacadas fue la Batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, donde derrotó al ejército realista en Chile, asegurando la independencia del país.

También declaró la independencia de Perú en 1821 y asumió el cargo de “Protector del Perú”. Su frase “Seamos libres y lo demás no importa nada” refleja su compromiso con la libertad y la soberanía de los pueblos.

 

