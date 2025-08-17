- Advertisement -

Hoy, 17 de agosto, se celebra el Día del Niño, una fecha especial para homenajar a los más pequeños de la casa. Esta celebración se realiza el tercer domingo de agosto desde 2013, cuando el Congreso Nacional decidió trasladar la fecha para evitar coincidencias con las elecciones primarias. La idea de celebrar el Día del Niño surgió después de la Primera Guerra Mundial, cuando la humanidad se dio cuenta de la necesidad de proteger a los niños de la violencia y la explotación. En 1924, la Sociedad de Naciones adoptó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, marcando un hito en el reconocimiento de los derechos infantiles.

El Día del Niño busca promover el respeto hacia la infancia y reconocer su papel fundamental en la sociedad. Los niños tienen derecho a la igualdad, a una protección especial, a la educación y al juego, y a la protección contra la explotación. Estos derechos fundamentales son esenciales para garantizar el bienestar y el desarrollo de los niños.