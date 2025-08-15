María José Gentile mostró liderazgo en una jornada central para la salud pública y seguridad junto a Kicillof

- Advertisement -

En un acto cargado de contenido político y gestión concreta, el gobernador Axel Kicillof y la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, encabezaron este viernes la inauguración del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Nueva Alborada”, una obra que demandó una inversión de $1.406 millones y refuerza la atención sanitaria en ese barrio.

Durante la actividad, también se entregó una ambulancia de última generación para la localidad de Carlos María Naón y se pusieron en funcionamiento nuevos patrulleros para el distrito, como parte del plan provincial de seguridad.

Kicillof destacó con firmeza el papel del Estado en el acceso a derechos básicos:

“Sin inversión pública no hay acceso a la salud para la mayor parte de nuestro pueblo”, afirmó, y agregó:

“Con este CAPS, el número 195 que inauguramos, buscamos que los vecinos no recurran a la salud pública solo cuando están enfermos, sino que tengan un espacio integrado al barrio que trabaje en la prevención”.

La intendenta Gentile, anfitriona del acto, envió un mensaje claro sobre el valor del trabajo conjunto:

“Este CAPS es la prueba de que cuando se trabaja pensando en la gente, dejando los colores políticos de lado, los resultados son muy positivos para los vecinos”, sostuvo.

La jornada también incluyó un mensaje político de Kicillof respecto al escenario nacional:

“Estamos cerca de una elección. Somos de diferentes espacios políticos, pero estamos acá haciendo lo que Milei no hace: trabajar codo a codo en lo que le importa a la gente”, dijo, y remarcó:

“El problema no es que me insulten a mí, el problema es que no hayan traído nada a Nueve de Julio”.

El CAPS “Nueva Alborada” cuenta con 480 metros cuadrados cubiertos, cuatro consultorios generales, uno ginecológico, uno odontológico, vacunatorio, enfermería, farmacia y equipamiento informático para implementar la Historia de Salud Integrada (HSI).

Además, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, se hizo entrega de nuevos móviles policiales.

“Cuando Milei nos robó los fondos que nos correspondían, lo que hicimos fue destinar una gran inversión que nos permite traer hoy los patrulleros que necesitaba nueve de Julio”, dijo Kicillof.

El acto contó con la presencia de numerosos referentes provinciales y locales, entre ellos el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; las diputadas bonaerenses Micaela Olivetto y Viviana Guzzo; la senadora María Elena Defunchio; los intendentes Daniel Stadnik (Carlos Casares) y Germán Lago (Alberti), concejales del distrito y dirigentes regionales.

Además, de todos los titulares de las Secretarias del Ejecutivo Municipal, estuvieron el Presidente del Concejo Deliberante Sebastián Malis, la titular del Bloque de UxP, Julia Crespo junto a sus pares Esteban Naudín, José María Mignes, Natalia Bazterra, la titular en Educación distrital Gabriela Tiani, e Inspectoras locales y zonales, entre ellas, Leonor Capriroli junto a otros.