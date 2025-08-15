“La inundación nos supera”: fuerte pedido de ayuda de Gentile a Kicillof

- Advertisement -

En el marco de la inauguración de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en Nueve de Julio, la intendenta María José Gentile recibió este viernes al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien agradeció el acompañamiento en materia de salud y seguridad, aunque también le planteó con firmeza demandas vinculadas a la falta de efectivos policiales y a la grave crisis hídrica que afecta a buena parte del distrito.

“Hoy no estamos inaugurando solo un edificio. Estamos inaugurando la concreción de un compromiso, la materialización de un sueño y el fortalecimiento de la salud de nuestra comunidad”, expresó Gentile ante funcionarios provinciales, trabajadores de la salud y vecinos. La jefa comunal destacó que este nuevo CAPS se suma a los 17 centros de atención primaria que ya existen en el distrito, los cuales concentraron más del 70% de las consultas médicas en el último año, incluyendo más de 140.000 atenciones médicas, 10.000 psicológicas y 14.500 vacunas aplicadas.

Gentile también celebró la puesta en marcha de la historia clínica digital, señalando que el centro inaugurado será clave para su implementación en toda la red local de salud. “Este es un paso más en la consolidación de nuestro compromiso con la salud pública, con resultados concretos y visibles”, afirmó.

Sin embargo, la intendenta aprovechó la presencia del gobernador para plantear reclamos de fondo. En materia de seguridad, agradeció la llegada de dos nuevos patrulleros, pero remarcó la necesidad urgente de sumar más efectivos policiales, especialmente para las localidades del interior del partido. “Este esfuerzo necesita ser acompañado por una respuesta concreta. Queremos que muchas de nuestras localidades puedan volver a contar con un agente viviendo en su comunidad”, subrayó.

En respuesta, Kicillof anunció que su gobierno ha iniciado el proceso de repatriación de los egresados de la Escuela Juan Vucetich a sus distritos de origen, y se comprometió a tener en cuenta a Nueve de Julio en esa planificación.

La intendenta también describió la difícil situación que atraviesa el distrito a raíz de la crisis hídrica. “Seguramente, en su viaje de venida, habrá podido observar los efectos de la reciente inundación que golpea a nuestra región. Son 120.000 hectáreas afectadas, accesos comprometidos y una producción agrícola-ganadera en riesgo. Esta catástrofe pone en juego el sustento de muchas familias”, advirtió.

Gentile pidió al gobernador acelerar las gestiones ante la Nación para que también se declare la emergencia hídrica a nivel nacional y se canalicen recursos para atender la situación. “Cada día que pasa es una pérdida mayor para nuestra gente. Hoy somos nosotros quienes necesitamos el acompañamiento de la Provincia y de la Nación”, dijo.

En su respuesta, Kicillof indicó que la provincia ya declaró la emergencia y que, aunque el Gobierno nacional aún no lo hizo, su gestión está actuando con recursos propios. Anunció el envío de una retroexcavadora para avanzar con obras hidráulicas y aseguró que continuarán trabajando junto al municipio, independientemente del no acompañamiento nacional.

Para cerrar, Gentile remarcó que la obra inaugurada debe ser un símbolo del trabajo conjunto y del compromiso con la gente. “Que nos recuerde, a diario, que debemos pensar en cada vecino, en cada familia de Nueve de Julio. Que demostremos, con hechos concretos como este, que gobernamos por y para ellos”, concluyó.

Mensaje textual de María José Gentile, muy valorado por la concurrencia y población:

Señor Gobernador, miembros de su Gabinete, autoridades presentes, equipo de salud, queridos vecinos

Es un inmensa alegría poder encontrarnos hoy para compartir este momento tan significativo. Hoy no estamos inaugurando solo un edificio. Estamos inaugurando la concreción de un compromiso, la materialización de un sueño y el fortalecimiento de la salud de nuestra comunidad.

Este proyecto, impulsado por el gobierno provincial desde 2019 y retomado con un impulso renovado en el 2021, es la prueba de lo que podemos lograr cuando el trabajo en equipo se pone al servicio de la gente, dejando de lado las diferencias y los intereses políticos.

Este nuevo Centro de Atención Primaria es un paso más en la consolidación de nuestro compromiso con la salud. Un compromiso que se ha demostrado con resultados concretos y que busca dar respuesta a una demanda de atención que crece día a día. Este municipio brinda atención en mas del 70 % de las consultas en atención primaria de nuestro distrito. Este CAPS se suma a los otros 17 centros de atención y que han brindado mas de 140,000 consultas médicas en todo el partido en el ultimo año, 10,000 consultas psicológicas, aplicación de más de 14,500 vacunas.. y más de 100,000 tratamientos farmacológicos ambulatorios suministrados.

Además, ya hemos puesto en marcha la historia clínica digital, un avance tecnológico clave que moderniza la atención y mejora la calidad del servicio. Este CAPS que hoy se inaugura será pieza fundamental para continuar su implementación en el resto de los centros de atención.

Señor Gobernador, y ya que estamos hablando de trabajo conjunto, quiero agradecerle la llegada de los dos nuevos patrulleros que se suman al esfuerzo que hace el municipio para brindar más y mejor seguridad a nuestros vecinos. Sin embargo, este esfuerzo necesita ser acompañado con un reclamo que venimos haciendo desde hace tiempo: poder contar con más efectivos. Más agentes para prevenir el delito, para que nuestra comunidad se sienta más acompañada y más cuidada. Esta es una respuesta que nos permitiría, por ejemplo, que muchas localidades del interior del partido puedan volver a contar con un efectivo viviendo en sus comunidades.

Si bien hoy nos convoca la alegría de inaugurar este centro de salud, no puedo dejar de mencionar la difícil situación que atraviesa nuestro municipio. Seguramente, en su viaje de venida, habrá podido observar los efectos de la reciente inundación que golpea a nuestra región. Esta catástrofe pone en riesgo a nuestras localidades del interior, a los accesos y, a la producción agrícola-ganadera, que son la base de nuestra economía y de la economía provincial y nacional.

Desde el primer momento, nuestro municipio se puso al frente de esta crisis y estamos en constante gestión con la Dirección de Hidráulica y el Ministerio de Desarrollo Agrario. Sin embargo, la magnitud de este desastre supera nuestra capacidad operativa. Contamos con aproximadamente 120,000 hectáreas afectadas, lo que genera graves consecuencias económicas y pone en riesgo el futuro de muchas familias.

Por eso, señor Gobernador, le pido que nos ayude a acelerar estas gestiones. Cada día que pasa es una pérdida mayor para nuestra gente. Sabemos que la provincia ha estado presente en catástrofes climáticas que han azotado a otras ciudades, Hoy, lamentablemente, somos nosotros quienes necesitamos de su apoyo.. Confiamos en que, unidos, podremos atravesar esta situación de la forma más rápida y con las menores secuelas posibles.

En este día tan importante, quiero que este edificio represente mucho más que una obra. Que sea la prueba de nuestro compromiso, un símbolo de que, trabajando codo a codo, podemos dar respuestas a las necesidades de nuestra gente. Que nos recuerde, a diario, que debemos pensar en cada vecino, en cada familia de Nueve de Julio.

Que demostremos, con hechos concretos como este, que gobernamos por y para ellos.