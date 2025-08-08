Santo Domingo de Guzmán: Un santo de la verdad y la compasión

- Advertisement -

El 8 de agosto se celebra el Día de Santo Domingo de Guzmán, un santo católico nacido en Caleruega, España, en el año 1170. Santo Domingo fue un sacerdote y fraile dominico que fundó la Orden de los Predicadores, también conocida como los dominicos, con el objetivo de predicar la palabra de Dios y combatir la herejía. Santo Domingo es conocido por su devoción a la Virgen María y por su énfasis en la importancia de la oración y la predicación. También es famoso por su compasión hacia los pobres y los necesitados, y por su lucha contra la herejía y la ignorancia.

El legado es muy significativo en la Iglesia Católica. Su Orden de los Predicadores ha sido una fuerza importante en la evangelización y la educación a lo largo de la historia. Los dominicos han sido conocidos por su énfasis en la verdad y la razón, y han producido algunos de los más grandes pensadores y teólogos de la Iglesia.

Santo Domingo también es venerado en muchas partes del mundo, especialmente en España y América Latina, donde su fiesta es celebrada con gran devoción. En muchas ciudades y pueblos, se celebran procesiones y misas en su honor, y se le pide su intercesión para obtener la gracia y la protección divina. Es un modelo de virtud y santidad para muchos católicos. Su devoción a la oración y la predicación, así como su compasión hacia los necesitados, son ejemplos que inspiran a muchos a seguir su camino.