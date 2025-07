Padre Daniel Camagna: “Dios es amor y no alguien que manda zancadillas desde el cielo para ponernos a prueba“

- Advertisement -

Todos los jueves, desde las 9:30, en Modo Jubileo, el Padre Daniel Camagna comparte un espacio de encuentro interior, de palabra y profundidad. En esta edición, el foco estuvo puesto en dos conceptos que atraviesan la vida de las personas con intensidad: “prueba” y “crisis”. ¿Qué significan realmente? ¿De dónde vienen? ¿Cómo nos afectan? ¿Cómo se integran en el camino espiritual?

La filosofía y la teología —como herramientas del pensamiento y la fe— nos ayudan a detenernos en el significado profundo de las palabras que usamos a diario. Camagna señala que hay expresiones que empleamos de forma casi automática, como “son pruebas que Dios manda”, sin darnos cuenta de las implicancias que conllevan. Y advierte: “Cuidado con eso, porque podríamos estar diciendo algo que en realidad refleja una imagen equivocada de Dios”.

El sacerdote destaca que Dios no es alguien que “manda zancadillas desde el cielo” para ponernos a prueba. “Dios es amor —dice la Escritura— y su pedagogía puede permitir ciertas crisis, pero no para dañarnos sino como ocasión para crecer. Es distinto decir que Dios prueba, a decir que permite y acompaña nuestras pruebas”, señala. Para profundizar esta idea, cita una frase del padre Mamerto Menapace: “Dios no prueba, comprueba”, lo que invita a una lectura más introspectiva: en momentos difíciles, aflora lo que somos, lo que sentimos, cómo reaccionamos.

Sobre la palabra crisis, Camagna ofrece otra mirada clave: “Hay biblistas que sostienen que lo que en las Escrituras se traduce como ‘prueba’ bien podría hoy entenderse como ‘crisis’”. Una crisis puede ser una etapa de dolor, de quiebre, de incertidumbre, pero también es un punto de inflexión. “Toda crisis puede ser superada, asumida, redimida”, sostiene el sacerdote. Cita a San Ireneo de Lyon: “Lo que no se asume, no se redime”, para afirmar que solo enfrentando las heridas y no negándolas, puede llegar la sanación.

En este marco, surgió también la mención a un caso reciente y conmovedor: la pérdida de una niña pequeña, nieta de una familia vinculada a medios de comunicación, en un trágico accidente en Estados Unidos. Un hecho que conmocionó a nivel nacional. “Mejor ejemplo imposible —afirma Camagna—, porque expresa lo inexplicable y el dolor infinito. Allí no hay respuestas automáticas ni fórmulas. Hay que empezar por la compasión, por el acompañamiento silencioso, por bancar el dolor del otro sin necesidad de decir nada”.

Y vuelve a advertir sobre frases hechas que pueden herir: “Cuando alguien atraviesa semejante dolor, decirle ‘son pruebas que Dios te manda’ es una crueldad, aunque se diga sin intención. Cuidado con jugar a ser intérpretes de Dios”.

Finalmente, Camagna compartió una guía sencilla pero vital para los momentos de duelo o crisis: “Primero, el desahogo: gritar, llorar, decir lo que se siente. Después, pedir ayuda y dejarse ayudar. Y por último, el recuerdo: porque no es el olvido lo que sana, sino la memoria transformada. Cuando una persona puede pasar del llanto al recuerdo agradecido, es señal de que ha comenzado a sanar”.

Modo Jubileo es una invitación a mirar más allá de las pantallas y volver a lo esencial: el sentido, la palabra, la fe, la humanidad. Un espacio para detenerse, pensar y crecer. Todos los jueves, a las 9:30, en Cadena Nueve, Máxima 89.9, y por Visión Plus, el canal de YouTube de Cadena Nueve.