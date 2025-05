Eduardo Barucco: “El médico de familia sigue más vigente que nunca”

En el marco del Día Mundial del Médico de Familia, el Dr. Eduardo Barucco fue entrevistado en Despertate, el programa líder de las mañanas en Nueve de Julio por Cadena Nueve y Máxima 89.9. Con más de tres décadas de labor ininterrumpida en la localidad de Morea, el profesional repasó el significado profundo de ser médico de familia en tiempos de cambios sociales, tecnológicos y sanitarios.

“El médico de familia no se perdió, sigue muy vigente y, de hecho, es cada vez más necesario”, aseguró. Explicó que la figura del médico generalista o familiar, como se la denomina actualmente, está siendo impulsada por la Organización Mundial de la Salud para contrarrestar la creciente fragmentación de la medicina en especialidades cada vez más reducidas. “Antes parecía que había un especialista para cada dedo del pie”, graficó con ironía.

Barucco contó que eligió esta especialidad porque recupera la mirada integral del paciente, entendiendo su salud en relación con su entorno familiar, social y emocional. “No atendemos solo enfermedades, atendemos personas, familias, comunidades. A veces, una palabra puede hacer más que una medicación”, expresó.

Recordó sus comienzos, cuando debía visitar a vecinos en zonas rurales sin luz eléctrica, y cómo el avance de la tecnología —como la teleconsulta y la conectividad Wi-Fi— transformó la forma de ejercer la medicina, aunque no su esencia. “La visita al domicilio sigue existiendo, pero ahora se reserva para quienes realmente no pueden movilizarse. Lo que no cambia es el compromiso con la persona y su contexto”.

Consultado sobre si todavía existe ese médico que se sentaba en la casa del paciente y compartía una charla o hasta un chorizo casero al atardecer, Barucco respondió con nostalgia: “Eso pasó, pero dejó una huella. Hoy cambiaron las costumbres, pero no el espíritu. Seguimos acompañando, escuchando, guiando”.

Finalmente, destacó que muchos de los médicos de cabecera del PAMI en el distrito son médicos de familia, formados en medicina general. “Tratamos de resolver desde lo general, no solo desde lo particular. La salud no es solo un síntoma: es cómo vive la persona, qué le pasa, qué vínculos tiene”.

Desde Despertate por Cadena Nueve y Máxima 89.9, se reivindicó la figura del médico de familia como un pilar esencial en la atención primaria, especialmente en localidades del interior donde la cercanía y el vínculo humano siguen siendo la mejor receta.