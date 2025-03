La Junta Electoral dejó sin efecto la nómina de representantes de la zona Sur para las elecciones de la Cooperativa Mariano Moreno

En el marco de las Elecciones de Delegados para la conducción de la Cooperativa de Servicios Mariano Moreno, la Junta Electoral ha decidido dejar sin efecto la nómina de representantes de la zona Sur. La medida fue tomada debido a que dicha nómina llegó fuera de término para acompañar las observaciones que se les había formulado.

La decisión se fundamentó en la aplicación del artículo 39, inciso K, del Estatuto Social de la cooperativa, que establece los plazos y procedimientos a seguir para la presentación de los candidatos. Este artículo es claro en cuanto a la obligación de cumplir con los tiempos establecidos, y en este caso, la presentación tardía de la nómina de representantes, al llegar 20′ fuera de términos, hizo que quedara sin ir a las urnas.

La Junta Electoral comunicó oficialmente que, a partir de esta resolución, se procederá con las correspondientes correcciones y ajustes para asegurar que el proceso electoral

Esta medida resalta la importancia de seguir los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso electoral, en el que los asociados tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes para la conducción de la CEyS ‘Mariano Moreno.

Listas oficializadas

LISTA VERDE

“ TRANSPARENCIA COOPERATIVA ” – APODERADO : IRIS BARBA.

Distrito NORTE : TITULARES : 1) Alice, Andrea E.; 2) Garbini, Ricardo J; 3) Deagustini, Gustavo E.; 4) Sanchez, Natalia C.; 5) Viñas, Diana O.; 6) Aguirre, Teresa F.; 7) Barco, Mabel H.; 8) Farias, Jorge O.; 9) Peralta, Rodolfo J.; 10) Gailac, Héctor E.; 11) Robredo, Leonardo R.; 12) Berardi, Norma B.; 13) Lechini, Cesar R.; 14) Muñiz Castro, Jorge L.; 15) Bravo, Mirta E.; 16) Dinka, Lorena P.; 17) Rodríguez Francia, Santiago M.; 18) Melo, Stella M.; 19) Coronel, Silvina L.; 20) Fernández, Mara R.; 21) Bonino, Mónica M.; 22) Velázquez, Silvia C.; 23) Cattaneo, María del C.; 24) Calogero, Susana B.; 25) Pérez, Mario R.; 26) Boufflet, Graciela A.; 27) Guerrero, Sebastián; 28) Bravo, María F.; 29) Montaldo, Walter G.; 30) Vázquez, Noelia L.; 31) Deagostini, María; 32) Elizalde, Ignacio; 33) Celiz, Ana K. SUPLENTES : 1) Gadea Molina, Lucia; 2) Carassai, Adriana M.; 3) Scoponi, Joel; 4) Buffone, Analía S.; 5) Choy, Hugo A.; 6) Albet, Andrés A.; 7) Moreno, María de las M.; 8) Celiz, Roberto C.; 9) Díaz, Lorena G.; 10) Falcinelli, Fabricio R.; 11) Giuffrida, Jorge L.; 12) Zapata, Liliana I.; 13) González, Denis A.; 14) Moyano, Carlos A.; 15) Etchepare, Valentina; 16) Olivera, Gabriela L.; 17) Taján, Claudia A.

Distrito SUR : TITULARES : 1) Tabares, Mauricio O.; 2) Cabral, Esteban A.; 3) Marchioni Gubiley Mónica V.; 4) Regalía, Javier A.; 5) Ciancia, Osvaldo H.; 6) Ragoy, María del C.; 7) Giles, María C.; 8) Ríos, Mariela E.; 9) Battista, Mirta B.; 10) Alba, Alicia H.; 11) Monje, Agostina L.; 12) Rodríguez, María C.; 13) Mobilia, Carmela; 14) Berge, Haydee N.; 15) Martínez, Marcelo D.; 16) Lora, Claudio F.; 17) Bordone, Matías M.; 18) Ponce, Néstor O.; 19) Ottaviano, Luis A.; 20) Farías, Jorgelina; 21) Constantino, María M.; 22) Gómez, María E.; 23) Martínez, Mauro; 24) Herrero, Soledad M.; 25) Álvarez, Oscar; 26) Cano, Daniel C.; 27) Ottaviano, Sabrina L.; 28) Márquez, Guillermina N.; 29) Olivera, Diego A.; 30) Núñez, Lilián A.; 31) Suencen, Blanca L.; 32) Acosta, Sebastián M.; 33) Ateiro, Gilberto M.; 34) Juanico, Jorge R.; 35) Anessi, Juan I.; 36) Spinacci, María R.; 37) Guaragna, Mariano O.; 38) Buceta, Gabriel M.; 39) Amengual, María L.; 40) Saralegui, María S.; 41) Pardo, Norma A.; 42) Pisatelli, María L.; 43) Castillo, Raúl A.; 44) Rey, Ruth E.; 45) Bravi, Vilma N.; 46) Barba, Mariela E.; 47) Guardia, María L.; 48) Tabarez, Ismael N.; 49) Artola, Natalia R.; 50) Cameolo, Marcela A.; 51) Bonfiglio, María de los Á.; 52) Valdovino, Maximina Y.; 53) Torres, Sabrina; 54) Navarro, Elba V.; 55) Sánchez, María C.; 56) Juárez, Raúl J.; 57) Villarreal, María I.; 58) Villarreal, Rubén J.; 59) Ruaro, Natalia M.; 60) Bosch Mayol, Marcelo. SUPLENTES : 1) Schwarz, Clara de los Á.; 2) Ponzanesi, Gustavo D.; 3) Matar, Andrea; 4) Gabard, María B.; 5) Ré, Juan C.; 6) Varela, Elsa V.; 7) Canavese, Laura V.; 8) Ferrari, Florencia A.; 9) Francisco, Víctor H.; 10) López Gianeli, Mario E.; 11) Esnaola, Rúben O.; 12) Fabiano, Analía C.; 13) Brance, Gastón; 14) Gómez, Horacio A.; 15) Sánchez, Nora M.; 16) Chiesa, Diana G.; 17) Yezzi, Julio C.; 18) Vieta, Graciela C.; 19) Berasategui, Franco N.; 20) Gualdi, Kevin A.; 21) Muñoz, Rúben D.; 22) Bazzetta, Agustín A.; 23) Torchio, Marcela C., 24) Bazzetta, Susana R.; 25) González, Laura L.; 26) Márquez, Norma B.; 27) Perotti, Héctor R.; 28) Ortíz, Letizia I.; 29) Astete, Gloria B.; 30) Astete, María L.

Distrito ESTE : TITULARES : 1) Peralta, Emilio A.; 2) Matta, Teresita N.; 3) Del Arbol, Silvia M.; 4) Gentile, Ana M.; 5) Mosqueira, Juan J.; 6) Siracusano, Fabián A.; 7) Freccero, Estela S.; 8) Gongora, Nélida L.; 9) Montes de Oca, Rosana C.; 10) Hidalgo, Caren R.; 11) Pueger, Selva N.; 12) Garabano, Héctor M.; 13) Barba, Iris P.; 14) Barba, Claudia A.; 15) Diez, Jorgelina V.; 16) Rius, Laura I.; 17) López, Pablo E.; 18) Francisco, Marta L.; 19) Merlo, Lidia N.; 20) Herrero, Emilce N.; 21) Falcinelli, Facundo R.; 22) Del Castillo, Sonia A.; 23) Campagnoni, Graciela L.; 24) Moyano, Marcela E.; 25) Moyano, Alberto E.; 26) Falcone, Liliana E.; 27) González, Juan J.; 28) Martín, Roberto C.; 29) Busatto, Emilio M.; 30) López, Irma B.; 31) López, Silvia D.; 32) Savinelli, Florencia P.; 33) Rodríguez, Luis P.; 34) Grossetti, Jorge A.; 35) López, Blanca V.; 36) Romero, Ernesto V.; 37) Fernández, Sergio E.; 38) Ruella, Amilcar J.; 39) Rojas, Juan O.; 40) Guimarey, Juan R.; 41) Carballo, Mónica N.; 42) Depettri, Daniela P.; 43) Martino, Jorge C. SUPLENTES : 1) Almud, Carina A.; 2) Mangioni, Milagros C.; 3) Brandan, Edith; 4) Martínez, Paola M.; 5) Novas, María C.; 6) Gorza, Mario L.; 7) Aranda, Guillermo; 8) Coñequir, María S.; 9) Villegas, Eloisa B.; 10) Gandini, Myriam C.; 11) Castillo, Esteban M.; 12) Scoponi, María A.; 13) Benfenati, Inda E.; 14) Ferreyra, Rosana C.; 15) Veloz, Jesica P.; 16) Peralta, Natalia L.; 17) Bazán, Delfina A.; 18) Balanho, Gerardo J.; 19) Gianni, Inés D.; 20) Medriano, Diego M.; 21) Rivas, Silvia A.; 22) Barba, Graciela L.

Distrito OESTE : TITULARES : 1) Lombardo, Juan C.; 2) Oldani, María E.; 3) Saizar, Carlos A.; 4) Rico, Ricardo J.; 5) Zotti, Jorge O.; 6) Rodríguez, Néstor D.; 7) Martínez, Leandro; 8) Susseret, Elba C.; 9) Sampellegrini, Noelia L.; 10) Martínez, María L.; 11) Zotti, Victoria; 12) Rodríguez, Juana R.; 13) San Miguel, Analía E.; 14) Gancedo, Patricia V.; 15) Isturis, Graciela E.; 16) Vadillo, Marta A.; 17) Apella, Lorena M.; 18) Gómez, María D.; 19) Ciambotti, Damián L.; 20) Irusta Yesica M.; 21) Viola, Luciana A.; 22) Cabrera, Rocío E.; 23) Detzel, Claudia V.; 24) Letizia, Jorge O.; 25) Buldain, Natalia A.; 26) Aguirre Naón, Julia A.; 27) Perciante, Emiliano C.; 28) Anunziata, Yanina V.; 29) Montes de Oca, Antonela R.; 30) Palavecino, Alejandra V.; 31) Gaspari, Roberto S.; 32) Rodríguez, Daniel O.; 33) Artola, Andrea C.; 34) Doucet, Gladys N.; 35) Pérez, Héctor M.; 36) Torres, Stella M.; 37) Bellini, María R. SUPLENTES : 1) González, Juan C.; 2) Laporta, María F.; 3) Moreno, Dario E.; 4) Bleile, Ester S.; 5) Raineri, Alejandro S.; 6) Sarasa, María T.; 7) Abba, Nelida G.; 8) Pansani, Carlos A. 9) Acevedo, Elvira N.; 10) Forteis, Leticia; 11) Forteis, Miguel A.; 12) Balbo, Inés L.; 13) Sonda, Gastón E. 14) Barrios, David H.; 15) Castiñeyra, Ernesto S.; 16) Suarez, Marina S.; 17) Moreno, María I.; 18) Corvalán, Paola F.

LISTA CELESTE Y BLANCA

APODERADO : OSCAR BUFFONE – MAXIMILIANO HARAMBURU.

Distrito NORTE : TITULARES : 1) Banchero, Néstor; 2) Ferrere, Juan P.; 3) Rodríguez, Cristina; 4) Turrado, Julio O.; 5) Gabilondo, Norberto J.; 6) Barreau, Maximiliano; 7) Castearena, José L.; 8) Buldain, Cristian D.; 9) Utello, Luis A.; 10) Mutyun, Juan I.; 11) Granato, Alicia; 12) Bidegaray, Rosana; 13) Haramburu, Ricardo A.; 14) Calderole, Fabio; 15) Figueroa, Antonio C.; 16) Blanco, Graciela; 17) Buldain, José L.; 18) Maccarino, Francisco J.; 19) Dottori, Francisco; 20) Rubini, Marcos; 21) Echegorria, María de los A.; 22) Suárez, Horacio; 23) López, Ricardo; 24) Acosta Olga; 25) Macchione, Sergio; 26) Márquez, Mirta; 27) Pato, Emilio J.; 28) Gardón, Silvia; 29) Giménez, Silvina V.; 30) Bengoa, Miguel A.; 31) Beynet, Micaela J.; 32) Arizcurre, Gustavo A.; 33) Gómez Caviglia, María A. SUPLENTES : 1) Rivolta, Oscar; 2) Arasco, Daniel; 3) Bravo, Jorge A.; 4) Villarreal, Teresa; 5) Ledesma, Sandra; 6) Jaime, Shirley; 7) Villalva, Mirta; 8) López, Gabriela V.; 9) Matta, Jorge O.; 10) Migliardi, Javier; 11) Borregón, Felipe L.; 12) Gongora, Juan J.; 13) Regueiro, Amanda Y.; 14) Rodríguez, Hilda N.; 15) García, Mabel; 16) Ríos, Claudia A.; 17) Ríos, Abel A.

Distrito ESTE : TITULARES : 1) López, Diego F.; 2) Ingrati, Luciano R.; 3) Buldain, Miguel; 4) Capriroli, Alberto; 5) Menéndez, Teodora E.; 6) Secreto, Néstor; 7) Ramírez, Marcelo; 8) Ramírez, Jorge A.; 9) Figueroa, Zulma L.; 10) Manfredi, Estela; 11) Monjes, Alicia M.; 12) Rodríguez, Eduardo; 13) Vanni, María J.; 14) Urquiza, María F.; 15) Gardón, María C.; 16) Romero, Nelson; 17) Asensio, Rosana; 18) Cerdeira, Eduardo; 19) Baloriani, Susana N.; 20) Chiesa, Raúl; 21) González, María; 22) Cortes, Francisco E.; 23) Aviles, Laureano D.; 24) Castronuovo, Carlos A.; 25) Marconi, Juan C.; 26) Giulio, Alberto; 27) Duarte, Lorena; 28) Ponce, María B.; 29) Lequio, Carlos; 30) Guiotto, Carlos; 31) Quiroga, Jorge; 32) Tevez, Carlos; 33) Reyna, Gabriela; 34) Amengual, Ana L.; 35) García Campos, Alfredo; 36) Saraví, Enrique A.; 37) Caradonna Medina, Romina; 38) Pérez, Néstor F.; 39) Paz, Sebastián; 40) Balbo, Verónica V.; 41) Ferrero, María G.; 42) Mosquira, Andrea P.; 43) López, Nelson A. SUPLENTES : 1) Busatto, Aldo; 2) Corro, Sandra B.; 3) Contreras, Germán; 4) Puntieri, Daniel; 5) Lucero, Rubén A.; 6) Baiz, Fabiana E.; 7) Olivera, Daniel M.; 8) Vargas, José L.; 9) Gatti, Carlos; 10) Perrotta, Hugo; 11) Sabetto, Marta; 12) Farías, María del C.; 13) Suarez, Graciela M.; 14) Ponce, Carla J.; 15) Braggio, Ariel; 16) Ponce, Alejandra D.; 17) Mosquira, Alberto R.; 18) Gómez, Tamara; 19) Conejera, Walter J.; 20) Taboada, Viviana C.; 21) Invernoz, Néstor A.; 22) Galmes, Gustavo M.