Guillermo Hough: La contaminación por arsénico y la emergencia hídrica requiere acciones inmeditas’

La preocupación por la calidad del agua en la ciudad de 9 de Julio, particularmente en la zona conocida como Barrios Unidos, ha cobrado fuerza luego de un estudio realizado por ‘Conciencia Agroecológica’, en colaboración con expertos y organizaciones ambientales, contó en ‘Despertate’ por Cadena Nueve y Máxima 89.9 uno de sus integrantes, Guillermo Hough.

Esta iniciativa nació a partir de un antecedente preocupante en la localidad de French, donde la comunidad había analizado la calidad del agua debido a la preocupación por la planta batidora de la empresa ABSA, que maneja el suministro en la región. Los análisis, realizados en la Universidad de Luján, mostraron niveles elevados de arsénico en el agua, lo que generó una alerta que se extendió a la vecina ciudad de 9 de Julio.

El origen del estudio

El punto de partida para el estudio de los niveles de arsénico en el agua de 9 de Julio fue la inquietud suscitada por los análisis realizados en French en 2023 y 2024. Estos revelaron la presencia de glifosato en la orina de la población y, simultáneamente, un aumento de los valores de arsénico en el agua. Ante este hallazgo, un grupo de vecinos organizados por la agrupación Guardianes de la Ecología decidió hacer los estudios y acciones concretas.

En base a esta situación – siguió contando Guillermo Hough- surgió la pregunta: ¿Cómo están los niveles de arsénico en el agua de 9 de Julio? El grupo de investigación decidió analizar el agua de la red que provee ABSA en la zona norte de la ciudad, es decir, la parte de la red que va desde la vía del ferrocarril hacia el norte. Los resultados fueron preocupantes, ya que los valores de arsénico en el agua superaban el límite permitido por el código de salud que establece un máximo de 10 partes por billón. Los análisis mostraron concentraciones de arsénico que variaban entre 30 y 70 partes por billón, y ante ello se siguió avanzando y se hicieron estudios en distintas localizaciones de Barrios Unidos, resaltó el ecologista.

Para obtener resultados más precisos, el grupo de trabajo enviaron muestras de agua de diversos sectores de Barrios Unidos al Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), donde los investigadores analizan muestras de arsénico de distintas partes del país en el marco de un proyecto de investigación. Los resultados obtenidos fueron aún más alarmantes. Los niveles de arsénico en el agua oscilaron entre 140 y 360 partes por billón, lo que significa que el agua contenía entre 20 y 30 veces más arsénico de lo permitido por las normativas sanitarias.

Con estos datos en mano, el grupo de activistas presentó dos notas a la intendenta de ‘Conciencia Agroecológica’ presentó los informes en el Ejecutivo Municipal y Legislativo, solicitando que el Concejo Deliberante declare la Emergencia Hídrica lo que así ocurrió.

Al respeto, siguió señalando Guillermo Hough, ‘estos valores ponen de manifiesto la gravedad de la situación, ya que el arsénico es una sustancia altamente tóxica y cancerígena, clasificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un agente carcinógeno para los humanos. La exposición prolongada a esta sustancia aumenta significativamente el riesgo de padecer diversas enfermedades graves, incluyendo varios tipos de cáncer, problemas cardiovasculares y trastornos metabólicos, como la diabetes’, describió.

Aunque destacó que el riesgo no solo se debe a la ingestión directa del agua, sino también a su uso para cocinar, lavar alimentos y preparar bebidas como el mate. En este sentido, la ingesta continua de agua contaminada con arsénico representa una amenaza seria para la salud de la población, especialmente en un área como Barrios Unidos, donde las personas no tienen acceso a agua potable segura.

Ante estos resultados de alarma, el grupo de Conciencia Agroecológica presentó dos notas a la intendenta de Nueve de Julio y al Honorable Concejo Deliberante, solicitando que se declare la emergencia hídrica en la ciudad. Esta declaración permitiría implementar medidas urgentes para abordar no solo la contaminación por arsénico, sino también la escasez de agua en la región, un problema que se agudiza especialmente en los meses de verano.

Aunque recomendó a los habitantes de Barrios Unidos que no consumieran el agua de la canilla debido a los altos niveles de arsénico, y sugirió utilizar el agua proveniente de las canillas de ABSA ubicadas en la calle Piroo (ex Río Negro) y Tomás Centeno (ex Río Uruguay), donde el agua ha sido analizada y se encuentra en condiciones aptas para el consumo. Además, destacó que el tratamiento del agua, como la instalación de plantas de ósmosis inversa, es una solución paliativa que podría mejorar la calidad del agua mientras se trabaja en una solución definitiva.

La Emergencia Hídrica y la Escasez de Agua en la Barrios Unidos

Además del problema del arsénico, la ciudad de Nueve de Julio enfrenta una grave crisis hídrica debido a la escasez de agua potable. En muchos barrios, especialmente en Barrios Unidos, los vecinos sufren de la falta de agua durante las noches, cuando los tanques de agua no se llenan debido a la baja presión del suministro. Hough explicó que esta falta de agua no solo es un problema de calidad, sino también de cantidad, y que la situación se está agravando debido a los cambios geográficos y climáticos de la región pampeana.

Este fenómeno de escasez de agua en la provincia de Buenos Aires no es nuevo, pero se ha intensificado en los últimos años, afectando gravemente a localidades como Nueve de Julio.

Un llamado a la Solidaridad y a una acción conjunta

Hough hizo un llamado a la solidaridad y la acción conjunta para resolver esta crisis hídrica. Destacó la importancia de la colaboración entre las autoridades municipales, las organizaciones sociales y la comunidad en general para garantizar que todos los habitantes de Nueve de Julio tengan acceso a agua potable segura. En este sentido, invitó a la población a asistir a una reunión convocada para este sábado a las 20 horas en la Plaza Héroes de Malvinas, donde los vecinos de Barrios Unidos y de toda la ciudad podrán expresar sus inquietudes y discutir posibles soluciones. En esta reunión, es probable que el abogado Fernando Cabaleiro esté presente para explicar las acciones legales que se están tomando en relación con la calidad del agua en la ciudad. Se trata del profesional que ya ha litigado acompañando a ‘Todos por el Agua’ y ‘Guardianes de la Ecología’ de la comunidad de French.

Hough también destacó la importancia de la empatía y la solidaridad entre los habitantes de Nueve de Julio, ya que la situación afecta a todos. Hizo un paralelo con el consumo de tabaco, explicando que mientras fumar es una decisión voluntaria, el consumo de agua contaminada es una necesidad básica y obligatoria para cualquier ser humano. Por eso, subrayó que la población debe exigir a las autoridades una solución urgente, ya que el acceso al agua potable es un derecho fundamental.

El análisis del agua en Nueve de Julio ha puesto de manifiesto una problemática crítica, destacó el ecologista ante la contaminación por arsénico y la escasez de agua potable. La situación no solo afecta a la calidad de vida de los habitantes de Barrios Unidos, sino que representa un riesgo para la salud pública de toda la ciudad. Con la declaración de la emergencia hídrica, se abren puertas para que se implementen soluciones a corto y largo plazo, como el tratamiento del agua y la mejora del acceso a la misma. Sin embargo, aún queda mucho por hacer y es necesario un esfuerzo colectivo para garantizar que todos los habitantes de Nueve de Julio puedan acceder a agua limpia y segura para su consumo.