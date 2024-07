Diputados bonaerense pide investigar la situación en IOMA tras denuncias de irregularidades

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires ha solicitado oficialmente una investigación sobre la situación del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) luego de recibir múltiples denuncias que señalan irregularidades y falta de prestaciones en el servicio. Esta solicitud surge en medio de preocupaciones por la falta de asistencia en el Sanatorio Belgrano de Mar del Plata, donde se reporta que algunos afiliados han sido rechazados a pesar de estar al día con sus aportes.

El pedido formal fue dirigido al Poder Ejecutivo provincial, encabezado por el gobernador Axel Kicillof. Los legisladores requieren un informe detallado sobre varios aspectos críticos de la gestión de IOMA. Entre los datos solicitados se incluyen la cantidad de afiliados actuales, la distribución de aquellos con enfermedades crónicas o urgentes, y los detalles financieros sobre la recaudación y los pagos a prestadores y proveedores desde enero hasta la fecha. También se exige información sobre la deuda que mantiene IOMA y los plazos estimados para su saldamiento.

La Cámara ha hecho especial hincapié en la situación del Sanatorio Belgrano, pidiendo que se clarifique el estado actual del establecimiento y se explique por qué se han producido las mencionadas negativas de servicio. Además, se ha solicitado información sobre el número de camas y establecimientos de internación en Mar del Plata que ofrecen servicios bajo IOMA, en relación con el crecimiento poblacional de la ciudad.

Otro aspecto relevante del pedido es la evaluación de un presunto proyecto para la construcción de una nueva clínica en Mar del Plata. Los diputados quieren conocer el costo estimado de la obra, su financiación, plazos de construcción, especialidades que se atenderían, y el personal que se contrataría. También se requiere información sobre el valor de la hora de prestación del acompañante terapéutico y el plazo de pago de las prestaciones.

Fernando Rovello, diputado del bloque PRO, firmó el pedido de información y expresó en sus redes sociales: “La situación de IOMA no es desastrosa, es catastrófica. El gobernador sigue obligando a los bonaerenses a financiar una caja gigante llena de ñoquis e ineficiencia.” En una línea similar, el senador bonaerense Alejandro Rabinovich afirmó: “Sigue sin funcionar IOMA y sus afiliados, que están obligados a aportar, no tienen cobertura digna. En la última visita de Nicolás Kreplak a Mar del Plata nos dijo que la atención en IOMA estaba solucionada. No esperaron un segundo e intentaron crear nuevas estructuras en el Ministerio de Salud de la Provincia metiendo el proyecto de Emergencias”.

La investigación solicitada por la Cámara de Diputados tiene el objetivo de esclarecer las irregularidades denunciadas y buscar soluciones para mejorar la calidad del servicio de IOMA, crucial para la cobertura de salud de miles de bonaerenses.