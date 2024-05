Julia Crespo: Un informe del Hospital Italiano señala que hay caso de glifosato y agroquímico en French

El lunes en el Concejo Deliberante se recibió un informe del Hospital Italiano acerca de lo que está pasando con el uso de agroquímicos y el impacto que esto tiene en los vecinos en la localidad de French. En este sentido, se dio a conocer en dicho estudio que de 76 casos, un 13% presentó glifosato y agroquímico en orina.

Para poner la situación en contexto, recordamos que para realización de este estudio se trabajó previamente durante un año y medio en manera conjunta con todas las instituciones relacionadas; Departamento Ejecutivo; Concejo Deliberante; Asociaciones ruralistas; Organizaciones Ambientalistas y delgados del interior del distrito, entre otros. En este sentido, en la espera de los resultados, se llegó a un semi-consenso para que el departamento ejecutivo enviara una modificación de la ordenanza vigente desde 2009.

Según cuenta Julia Crespo en Cadena Nueve, los recursos utilizados para la realización de este estudio fue a partir de una beca del Ministerio de Salud de la Nación en 2022: “Fondos públicos con trabajo privado, así se llega a un estudio importantísimo tanto para el Hospital como para nosotros”, “El Hospital Italiano que trabaja multisectorialmente, ven que está cambiando el tema de diagnóstico de las enfermedades”, agregó.

Asimismo, sobre el estudio la titular de UxP, mencionó que de 76 casos analizados, el 13% represento casos positivos y que estiman que es mucho más amplio y preocupante. Ya que la mayoría de las personas analizadas no estuvieron relacionadas directamente con agroquímicos, sino que viven en el radio céntrico de French.

Otro de los temas abordados, fue el déficit habitacional y la situación del barrio con las 32 viviendas aun inconclusas

En la última sesión, la concejala Julia Crespo presentó deficiencias en el caso: “Desde nuestro bloque, presentamos un pedido de informe al Ejecutivo por la construcción de las 32 viviendas y se aprobó”. “Esto nos preocupa porque fue gestionado en 2021 junto a la Senadora Defunchio y el Bloque. Se logró el compromiso en el Programa Bonaerense de 32 viviendas en Nueve de Julio”.

En este sentido, agrega que: “Las tierras estaban y se demoró un montón el tema de la licitación y la adjudicación”. “Hemos tenido reuniones con el ex intendente Mariano Barroso al respecto y se adjudicó una empresa que la empezó construir”.

“Durante el año pasado, nosotros la seguimos rastreando el caso porque vemos que sigue atrasada. Y extra oficialmente sabemos que la provincia de Buenos Aires realizó más de 8 intimaciones al Municipio por deficiencias de estas construcciones y ninguna fue respondida”. “Queremos corroborar esta información, por eso el pedido de informe que mucho no le gusta a la intendenta, es la herramienta que nosotros tenemos de manejarnos con información certera y oficial”, concluye.

Asimismo, menciona que es una situación que al Bloque le preocupa debido al déficit habitacional que hay en la ciudad: “Male está tratando que no se caiga el convenio ya que esto significaría no solo que las 32 vivienda queden sin concluir, sino que el Municipio tenga que devolver la plata que recibió. No podemos permitir eso”.

El video del canal de youtube de Cadena Nueve integra el informe.