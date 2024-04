Martina Poggi: “Esta experiencia me dejó una familia y un montón de enseñanzas”

Desde el año 1927 Rotary Club implementó el Programa de Intercambio para Jóvenes Estudiantes y la Sede de Nueve de Julio comenzó con sus primeros intercambios en la década de 1960 en la cual participaron: Sara Villa, Liliana Conosciuto y María Elena Casey.

En este sentido, el Rotary Club de Nueve de Julio, cuenta con dos programas de intercambio, uno corto de dos meses y uno largo de diez meses. Martina Poggi, realizó el intercambio corto siendo esta una experiencia grata, y lo cuenta con sus palabras en la sede de la institución donde manifestó su gratitud a la oportunidad que se le brindó. prensa.

Martina estuvo en el Rotary Club de Roanne en Francia viviendo en la localidad de Saint Symphrien de Lay, en la que no le costó hacer amistades y lazos con las familias: “No me pareció muy distinto a las comidas que suelo comer en Argentina”, asimismo cuenta que su madre es de allá por lo que lo no sintió tanto ‘el choque cultural’, agrega.

“Esta experiencia me dejó una familia, tuve una suerte muy grande con la familia que me tocó allá”, sostiene Martina. Seguido de esto, agradece a su profesora de francés que la acompañó en el proceso de aprendizaje.

El video integra el informe