María José Gentile: ‘Todos tenemos algún grado de responsabilidad de haber llegada hasta aquí en esta crisis’

Informe en proceso

Mensaje textual de la Intendente de Nueve de Julio, María José Gentile:

Buenas Noches a todos los presentes y a todos los vecinos que por los diferentes medios hoy nos están viendo y escuchando.

Hoy vengo a inaugurar un nuevo período de sesiones de este Concejo Deliberante, con la responsabilidad de poder hacerlo en este lugar tan importante para la vida democrática y el funcionamiento municipal, del cual he tenido el honor de haber sido secretaria y luego presidente.

Estoy convencida de que constituye éste, un momento muy especial en nuestra historia. Estamos viviendo momentos de mucha angustia y tristeza. La economía nacional está en uno de los peores momentos de los últimos tiempos, y no vengo con ánimo de responsabilizar a nadie en particular, ya que realmente creo que todos tenemos algún grado de responsabilidad de haber llegado hasta aquí, pero si tengo la obligación de poner blanco sobre negro en cuanto a la situación social, económica y financiera del partido de Nueve de Julio.

Esta crisis económica, en la que la inflación ha llegado al 211% el último año; y que, según estadísticas oficiales, este año volvería superar el 200%; no solo afecta a las familias, las cuales pierden poder adquisitivo; al sector económico, ya que claramente las condiciones de trabajo se complican al extremo; sino que también afectan de manera directa a el Municipio.

Las finanzas de la comuna no son buenas.

Con la derogación del Impuesto a las Ganancias, tributo que es coparticipable, y del cual una gran parte llegaba a los municipios; la eliminación del fondo educativo, el cual también legaba a los mismos y el ajuste de las Tasas municipales, que en promedio fue del 50% de la inflación, nos ponen en una situación complicada, donde todos tendremos que hacer un esfuerzo significativo para poder brindar los servicios de la manera eficiente.

Esta situación social y económica nos coloca en un extremo donde, no queda ninguna duda de que vamos a tener que tomar medidas para poder maximizar los escasos recursos con los que contaremos durante este año.

Para ser clara, este año perderemos más del 40% en términos reales de recursos; y como ustedes saben, los municipios no tienen capacidad para tomar deuda para el gasto corriente, por lo que tendremos que ser muy responsables en el gasto, y muy eficientes en la obtención de esos recursos.

Quiero pedirles que trabajemos juntos. Esta crisis necesita de la responsabilidad y el esfuerzo todos nosotros, más allá del espacio que provengamos, debemos estar a la altura de las circunstancias que nos tocarán atravesar.

Quiero agradecerles, porque, a pesar de haber sido un año electoral; donde lamentablemente siempre quedan algunas cuentas pendientes entre los que compiten, todos han sabido encontrar el consenso y elegir las autoridades del cuerpo por unanimidad, como también haber aprobado el Presupuesto y La Fiscal Impositiva, ordenanzas tan necesarias como fundamentales para el funcionamiento del Ejecutivo.

También quiero agradecer a los empleados municipales y a los gremios que los representan, porque están haciendo un buen trabajo y un gran esfuerzo, entendiendo la situación; por lo que además de mi agradecimiento se llevan mi compromiso de que haremos lo imposible para que, a medida que mejore la situación, ir recomponiendo el salario.

No tengo dudas de que esto es pasajero, y que pronto retomaremos la senda del progreso.

9 de Julio es un partido que en los últimos tiempos no ha parado de crecer. Tenemos localidades del interior y una cabecera en las que los productores agropecuarios, las industrias, los comercios y los emprendedores están en continuos procesos de inversión, innovación y expansión; y el municipio estará a disposición para ayudar en capacitación, haciéndole las cosas más fáciles y no poniendo trabas sobre quiénes son los que realmente generan empleo de calidad y la riqueza de nuestro distrito.

Debo contarles que, en estos casi 3 meses de mandato, hemos realizado muchas gestiones, tanto en Provincia como en Nación, destacando que el diálogo con ambos gobiernos ha sido bueno y respetuoso; pero también es cierto que el panorama que nos hemos traído de las reuniones con ministros y secretarios de Estado no es bueno.

Según nos comentan, este va a ser un año donde van a escasear los recursos, y como fue anunciado públicamente no habrá obra pública: por lo que las mismas que tengamos que afrontar los nuevejulienses, deberán ser financiadas con nuestros recursos.

Habiendo realizado una introducción general de la situación social, económica y financiera les paso a informar los proyectos por área del gobierno para el año en curso, en los que deseo trabajar en conjunto con todos ustedes.

Se trabaja en la creación de una oficina móvil cuyo fin es darle luz a los pueblos en lo referente a materia de discapacidad, quienes no cuentan, en comparación con la ciudad cabecera, de instituciones específicas que trabajen con dicha temática; sumado a esta cuestión la distancia a nuestra oficina lo cual genera una barrera de acceso.

Se propone una oficina itinerante, donde se articulará previamente con la delegación de cada pueblo y el CAPS a fin de que puedan ubicar a aquellas familias que requieran de nuestro asesoramiento/acompañamiento. Se ofrecerá un espacio grupal donde se esclarecerán cuestiones relativas a lo administrativo.

Posteriormente a este espacio se ofrecerá un tiempo donde se recibirán las demandas singulares con modalidad individual.

Área Técnica

Realizará visitas de Interacción en los domicilios de las PcD y sus referentes a fin de realizar una evaluación interdisciplinaria y conformación de un socio-ambiental, que nos permita elaborar un plan de acción para cada situación en particular.

También tendrá a su cargo la comunicación con entidades Judiciales y obras sociales.

Se plantea como objetivo la reactivación del COMUDIS (Consejo Municipal de Discapacidad).

Área Laboral

Se trabajará todo lo relacionado a la inclusión de las PcD en empleos que permitan su creciente desarrollo personal y profesional. Nuestra oficina cuenta con una terapista ocupacional quien posee articulación con oficina de empleo municipal, quien se encarga de cada caso en singular acompañando los deseos, habilidades y potencialidades, funcionando como un puente entre la persona y el empleador.

El área laboral también abarca la concreción de talleres/capacitaciones tales como: manejo del dinero, redes sociales, armado de CV. Dichos talleres se irán modificando en virtud de la demanda y el análisis de las necesidades de las PcD.

En la presente área se enmarca el Taller Protegido de la localidad de Quiroga “Mi Pequeña Familia”.

Área cultural-recreativa

Se abocará a que las PcD puedan acceder y participar activamente de aquellos eventos, actividades y encuentros que se proponen a nivel de nuestro municipio y de otros distritos, gestionando el traslado y acompañamientos de los mismos. A la par que se concretarán actividades específicas para dichos sujetos que propicien los lazos sociales tales como: Bailes de las Estaciones, taller de “Murga” y la Colonia de Verano.

Área de Desarrollo Personal

En dicha área se trabajarán todos aquellos aspectos involucrados en el desarrollo personal y la autonomía de las PcD. Por tal motivo se propone talleres como: ESI: La Educación Sexual Integral, Ciclo de charlas con distintos profesionales, Talleres de Motricidad: como el taller de parataekwondo el cual es dado por el Prof. Jorge Charra; y se brindará un nuevo taller de yoga terapéutica.

CDI (Centro de Desarrollo Infantil)

El Centro de Desarrollo Infantil trabaja en la atención a niños y niñas desde 45 días a 3 años, brindando estímulos para su desarrollo integral, fortaleciendo las redes afectivas y familiares. Se trabaja en conjunto con el equipo conformado por Médica Pediatra, Psicopedagoga y Fonoaudióloga, quienes desarrollan la Prueba Nacional de Pesquisa (PRUNAPE), que es un instrumento para evaluar el Desarrollo Psicomotor de niños menores de 6 años y está dirigida a detectar problemas inaparentes en el desarrollo antes que el paciente presente algún síntoma. Se proyecta poder ampliar la cobertura del mencionado espacio especialmente con acciones en las localidades del interior del partido.

SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Tiene como misión promover el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes y familias dentro de todo el partido de Nueve de Julio.

Esta gestión asume el desafío de dar respuesta a las diversas realidades sociales de la ciudad, así como a las necesidades, expectativas y demandas cada vez más complejas, plurales y cambiantes de la comunidad.

Está Compuesta por:

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable

Programa de Detección Precoz del Cáncer Genito Mamario (PROGEMA)

Programa de Salud Bucal

Programa de ETS/VIH/Hepatitis virales

Programa de Coordinación y Derivación de pacientes al SNA (2do nivel de atención)

Programa de Prevención de las Adicciones

Programa de Provisión y Distribución de medicamentos

Programa Remediar

Programa de Salud Mental Comunitaria

Programa de Prevención y Promoción de la Salud

Sistema de Producción de Estadísticas (SISA)

Registro de Estadísticas y Denuncia de Enfermedades.

Programa de Traslados en micro municipal en forma semanal por cuestiones de salud.

Gestión de turnos ya sean para consulta médica como así para realización de estudios.

Se continúa con el proyecto “Mil Días”, conjuntamente con equipo del CIC dependiente del área de desarrollo comunitario, el cual cuenta de dos sub proyectos: el de detección temprana de trastornos del Neurodesarrollo y el de lactancia.

Como dije anteriormente se proyecta expandir el programa diferentes barrios y especialmente a localidades del interior, debido a que trabaja con una problemática de salud en niños, que si es detectado a tiempo y realizar las intervenciones terapéuticas necesarias puede cambiar su evolución y pronóstico.

Me han escuchado manifestar mi preocupación acerca de la problemática de salud mental especialmente en niños y adolescentes y sobre la necesidad de llevar adelante acciones en materia preventiva.

Se trabajará en crear espacios de asesoramiento y contención, entendiendo la importancia de articular, como primera etapa del proyecto, con la comunidad educativa generando jornadas y charlas con los alumnos de diferentes niveles, visibilizando la problemática y así poder abordar temáticas actuales por ej: adicciones, ludopatía, entre otras.

El ministerio de Salud de la Provincia viene impulsando la implementación de herramientas digitales en la Atención de Salud. En dicho contexto se prevé en el mediano plazo para la puesta en marcha de la Historia Clínica Unificada Digital.

Para esto se adquirieron y pusieron en marcha 3 nuevas PCs en 3 CAPS (y se adquirieron otras 5 para continuar dotando a los CAPS del soporte tecnológico necesario para materializar éstos proyectos.

En lo que hace a Inmunizaciones. Se aplicaron aproximadamente 35000 dosis de vacunas de calendario.

Se continua con el plan multimodal de recupero de dosis atrasadas vinculado al período de restricciones en pandemia, articulando con escuelas locales para acompañar a las instituciones en la adecuada inmunización de los alumnos.

Otro proyecto relevante de la secretaria consiste en la finalización y puesta en funcionamiento del “Nuevo CAPS Alborada”, que impulsamos conjuntamente con la Provincia de Buenos Aires, con un tiempo estimado de finalización de aproximadamente. 5 meses.

Se trabajará en forma conjunta con Region Sanitaria II en el programa Escuelas Seguras, donde se recorrerán las diferentes instituciones educativas para poner al día la vacunación de calendario, junto con la vacunación Covid, como así también con el programa de Salud Mental.

Continuamos mejorando las condiciones edilicias y de accesibilidad, como así también el habitual provisionamiento de mobiliario y equipamiento médico.

Finalmente, y en la medida que las partidas presupuestarias así lo permitan, se proyecta retomar una serie de reformas y adecuaciones edilicias como:

– Ampliación edilicia del CAPS Albert Sabin

– Refacción y ampliación de depósito en CAPS Diamantina para trasladar allí los artefactos de esterilización que (al funcionar a vapor) generan humedad en el edificio actual.

– Pintura del CIC

– Refacción del sector de enfermería y baños públicos del CAPS Luján.

– Continuar con la remodelación de la habitación del médico de guardia en Hospital Enriqueta Dudignac.

– Ampliación edilicia con la realización del hospital Manuel Arce de Facundo Quiroga

– Hogar Municipal de Ancianos “Santo Domingo de Guzmán”.

Actualmente el hogar cuenta con 50 residentes, continúa conveniando con PAMI

Cuenta con asistencia médica diaria, así como con un plantel de 15 enfermeras.

Se llevan adelante actividades recreativas a cargo de un equipo socio terapéutico conformado por psicóloga, terapista ocupacional, profesora de educación física, trabajadora Social, kinesiólogo y técnica en diseño. Se proyecta un mejoramiento edilicio con prioridad en baños y cocina.

Se continuará asistiendo a los hogares de ancianos en la localidad de French y Quiroga con personal municipal para que realice tareas laborales y de asistencia en los mismos.

Desde el área de Bromatología se vienen realizando las siguientes actividades:

Capacitaciones y charlas a entidades de bien público, escuelas y merenderos en materia de 5 claves de inocuidad, triquinosis, celiaquía y SUH.

Cursos de manipulación segura en alimentos libre de gluten a personal de rotiserías, restaurantes, bares y carnicerías.

Talleres para la elaboración segura de mermeladas.

Se llevan adelante inspecciones que se dividen en control a transportes de mercadería que ingresan de otras localidades y de tránsito local, asesoramientos a comercios, habilitación comercial rutina, plazos, denuncias, elaboradores artesanales y carros móviles. Se llevaron adelante más de 1500 inspecciones solo en 2023.

Monitoreo de agua, donde se incluyen CAPS de localidades y plantas de osmosis, toma en conjunto con ABSA y monitoreo red ciudad nueva. también se realizan monitoreos de agua en natatorios y colonias, donde se efectúan mediciones de cloro y ph.

En materia de prevención de triquinosis se realizan análisis de alimentos y se proyecta trabajar con diferentes entidades locales tales como, SENASA, Desarrollo Agrario, CPT, escuelas., de esa manera incrementar la cantidad de análisis.

Se realizaron muestras de fiambres listos para consumo en supermercados.

Para el 2024 se planificó, continuar con los cursos mencionados anteriormente e incorporar el curso de prevención triquinosis para cazadores y curso taller auxiliar de carnicería, proponiendo que este último sea obligatorio para toda persona que desarrolle dicha actividad. Este curso será dictado por profesionales del departamento del IACTA de ISETA.

Se continuará asistiendo al centro de prevención de adicciones CPA, organismo dependiente de la Provincia de Bs As, con talleristas y psicólogo para su normal funcionamiento.

SECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

La secretaria de VyU se encuentra a cargo del Arq. Martin Banchero

Actualmente la secretaria se encarga del mantenimiento de edificios municipales en la ciudad cabecera y en las localidades del interior del partido. En este sentido se está realizando un relevamiento de la situación edilicia municipal y así poder ir dando respuesta para su conservación. Se trabaja mancomunadamente con otras secretarías, así como también con el Consejo Escolar interviniendo en algunos edificios pertenecientes a la Dirección General de Escuelas.

A fin de poder agilizar el trámite de habilitaciones, la oficina de actividades económicas dejó de depender de la secretaría de hacienda y está bajo la órbita de la secretaría de vivienda y urbamismo.

ESTA GESTIÓN SE HA PLANTEADO COMO OBJETIVO EL ACOMPAÑAMIENTO y asesoramiento en el proceso de habilitación de un local o actividad con fines comerciales, haciendo este proceso más ágil, en menor tiempo y en etapas.

Debido al aumento notorio de los denominados FOOD TRUCKS en los últimos años, se diseña una nueva reglamentación que nos permita normalizar el lugar de instalación, horarios, alternancia, limpieza, cumplimiento con la seguridad e higiene y el pago de la tasa municipal.

Se trabaja en un proyecto ambicioso y trascendente para nuestra ciudad como es un nuevo “código de construcción “, con expedientes 100% digitales que hacen a la ecología y a la modernización del área, pensando en la accesibilidad a los espacios públicos y privados para que la ciudad sea para todos, dándole prioridad y beneficios a quienes usen tecnologías sustentables y amigables con el ambiente.

Desde la Municipalidad, nos parece que debemos beneficiar a quienes, desde una actitud responsable, tienden a hacer una arquitectura con recupero de agua, elementos amigables con el medio ambiente y con poco gasto energético.

información sobre recetas agronómicas, emisión de actas de trabajo y control de condiciones climáticas al momento de cada aplicación.

Desde esta gestión se impulsará la sanción del Proyecto de ordenanza que reglamenta el uso de fitosanitarios en nuestra localidad. Vale recordar que la misma fue diseñada luego de 2 años de trabajo, en conjunto con los diferentes actores interesados en la materia y se encuentra en este HCD para su evaluación.

Se espera poder avanzar y culminar el inventario de gases de efecto invernadero con el objetivo de conocer nuestra línea de base ambiental y realizar propuestas en el marco de un Plan de acción climática, en trabajo conjunto con la Red Argentina de Municipios contra el cambio climático.

SECRETARIA DE GOBIERNO

La misma se encuentra a cargo del Sr. Víctor Altare.

La Secretaría de Gobierno plantea como objetivos para este 2024 fortalecer el vínculo del Gobierno Local con la Sociedad Civil, generando ámbitos propicios para la participación ciudadana.

Desde inicio de esta gestión la subsecretaría de Cultura, Educación y Deportes se encuentra bajo la órbita de gobierno, como así también la subsecretaría de seguridad, de Producción, delegaciones, relaciones con la comunidad y prensa.

Desde la Coordinación de Delegaciones se plantea como objetivo mayor presencia de la gestión en las localidades, que los vecinos e instituciones tengan acceso y diálogo con cada una de las secretarías del municipio y así se pueda llevar adelante un trabajo en base a las necesidades puntuales de cada localidad.

Se realizó un relevamiento del total de maquinaria con las que cuenta cada delegación y estado de las mismas, datos que nos permiten evaluar las necesidades de cada una de las localidades y proyectar fortalecer las mismas según los diferentes requerimientos.

Se diagraman distintos talleres, cursos y/o capacitaciones a las familias rurales, para su crecimiento, otorgarles nuevos conocimientos y experiencias; así como llevar adelante encuentros entre localidades trabajando con las infancias y la tercera edad. Aspiramos a llevar adelante eventos culturales en cada una de las localidades trabajando en comunión con las diferentes instituciones de cada una de ellas.

Por nombrar solo algunos de los proyectos que lleva adelante delegaciones, en la localidad de FRENCH se dio inicio a un trabajo en conjunto con la comunidad a fin de poder iniciar la refacción necesaria del cementerio de la localidad.

Se llevó adelante una reunión con la sociedad de fomento donde se fijó una lista de necesidades y prioridades para mejorar la calidad de vida de los vecinos, como son el arreglo de calles, culminación de loteo, y se manifiesta la decisión de esta gestión de continuar acompañando a el hogar de ancianos con apoyo de personal para realizar tareas dentro de la institución.

En la localidad de la Niña se proyecta dar inicio a obras de parquizado del sector lindante a la vía y así continuar con un proyecto presentado por el delegado de la localidad ante la necesidad de contar con un espacio público en común donde se pueda llevar adelante actividades de esparcimiento y deportivas.

Se llevó adelante la licitación de piedras para el acceso a Naón con fondos provenientes de la Provincia por convenio firmado en el mes de junio de 2023.

Se hicieron gestiones ante provincia a fin de dar respuesta a una problemática de años y así regularizar la mensura de un barrio de la localidad y poder obtener las escrituras de las viviendas.

En Patricios se continúa con la refacción del destacamento policial, y se proyecta una ampliación en el CAPS a fin de poder contar con un consultorio más.

Se trabaja en forma colaborativa, junto a otras áreas del Municipio y las Delegaciones, en la organización y facilitando recursos (sonido, escenarios, y demás cuestiones necesarias) para que cada localidad pueda llevar a cabo su Fiesta Popular.

Se continuará con la segunda etapa del PROGRAMA MUNICIPIO CONECTADO, que permite brindar mayor seguridad a las localidades mediante la colocación de cámaras en lugares estratégicos.

Este año se llevarán adelante elecciones de delegados en cada una de las localidades, entendiendo las mismas como un proceso democrático necesario a fin de que los vecinos.

este sentido hemos llevado adelante reuniones con la UNNOBA, UMSA Y LA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. En los próximos días podremos ampliar la información y resultados de estas gestiones.

Se continua con el dictado de las carreras de Diplomatura en Desarrollo WEB y diplomatura en gestión audiovisual. Se aguarda el giro por parte de la Provincia de Bs As del financiamiento convenido a la firma del programa de programa de aprox. 30 Millones de pesos.

En las instalaciones del C. de DSP SAN CAYETANO se dará inicio en el corriente mes un ciclo de talleres orientados a dar respuesta a la demanda tecnológica cada vez más importante en la rutina de cada persona.

Los talleres que se dictaran son: taller de inteligencia artificial, taller de seguridad informática, con un total de 58 inscriptos, taller de home banking y billeteras virtuales, con un total de 52 inscriptos. Ante la gran convocatoria e interés por asistir a los mismos se programa un segundo ciclo de dichos talleres.

La Universidad popular cuenta con una amplia oferta de talleres entre los que se encuentran:

– Costura básica y Moldería más uso de máquinas de coser.

– Reciclado Textil Creativo.

– Pintura.

– Herramientas Contables e Impositivas

– Computación:

– Cestería Ecológica y Textil

– Curso de Mantenimiento de Espacio Verdes Orientado al Cuidado Ambiental

– Orientación Vocacional y Laboral para los alumnos de la promoción

La universidad popular cuenta con extensiones en las localidades del interior

En Patricios: se dicta el Taller de expresiones creativas orientados a la estimulación cognitiva, creativa, re diseño de prendas en desuso y reutilización de materiales y El Taller para las Infancias: Crecer Creando

En Morea (Sociedad de Fomento): el Taller de Arte Mix: utilización de diferentes técnicas creativas utilizando diversos elementos y reciclando. y el Taller de Folklore.

En Quiroga (Centro de Jubilados): Taller de Canto.

Las Escuela Municipal de Arte y Oficios en las localidades de Dudignac y Quiroga: son instituciones encuadradas dentro de educación no formal y ofrecen una amplia oferta de talleres de oficios y creativos gratuitos en sus sedes. en Quiroga: taller de Computación, inglés, telar, costura, mosaiquismo, bordado, sublimación, tejido dos agujas, crochet, macramé, manualidades para niños y adultos. y en Dudignac Computación, cocina, telar, costura, mosaiquismo, bordado, sublimación, tejido dos agujas, crochet, macramé, manualidades para niños y adultos.

Se continua con el programa ESPACIO EMPRENDEDOR.

Es un espacio de asesoramiento, incubación de proyectos y capacitaciones para emprendedores. El objetivo principal es brindar asistencia técnica e intercambio de experiencias entre emprendedores, para que puedan desarrollar su idea de negocio o potenciar, culminando con el programa Aprendiendo a emprender y el premio Mariel Neira.

Se planifica para este año llevar adelante una Escuela de Emprendedores.

En el marco de la educación no formal y en conjunto con el área de producción se continúa con el PROYECTO DE DESARROLLO SOCIO PRODUCTIVO SAN CAYETANO, proyecto impulsado desde la Gestión anterior en conjunto con sectores de la comunidad, ya sea sectores productivos como aquellas instituciones intermedias con un gran compromiso social.

Tiene como objetivo la implicación del estado en la cadena de valor ciudadano, basándose en un plan de capacitaciones y adquisición de competencias laborales, brindando a nuestra economía productiva recurso humano capacitado y dando respuesta a su vez a una demanda laboral en crecimiento; profundizando en objetivos como la regionalización y la integración empresarial y bajo el concepto del trabajo público-privado; Lamentablemente la situación Económica que atraviesa nuestro país ha generado un aumento en forma extraordinaria de todos los implementos tecnologicos requeridos, hecho que no nos ha permitido avanzar en tiempo y forma como estaba diagramado y proyectado.

Fondo Educativo:

No se Prorrogo la Ley de Financiamiento Educativo, motivo por el cual, al momento estamos sin presupuesto.

DIRECCION DE CULTURA

A cargo de María Celia Vélez, busca generar, sostener, ampliar y potenciar la aplicación de políticas culturales innovadoras, con mayor llegada a todo el Partido de 9 de Julio, que permitan dar respuesta a las necesidades de nuestras comunidades, a partir del alcance de cada uno de los objetivos trazados y de las acciones a impulsar desde esta área;

Se trabaja en la creación de programas que estimulen el turismo en el partido de 9 de Julio.

Actualmente Se presenta una agenda cultural con las siguientes propuestas:

Verano Varieté es una propuesta artística interdisciplinaria (realizando una convocatoria abierta a los artistas locales y las distintas disciplinas) que busca poner en valor los espacios recuperados en la vía pública y un espacio de encuentro familiar

Que vuelva el carnaval, Una propuesta que impulsa la celebración popular callejera en donde participan murgas, cuerpos de baile, y música festiva en el marco del festejo de carnaval.

Jugamos, Propuesta lúdica, recreativa y artística, en articulación con la dirección de adultos mayores. Realizable en los barrios, convocando a las familias a participar de un encuentro con diversos talleres propuestos para infantes, adolescentes y adultos mayores; gastronomía y un espectáculo como cierre.

Habitando aulas: en articulación con oficina de empleo, se ofrecen en las escuelas secundarias talleres, charlas y actividades culturales durante jornadas de un día, que posibilitan el aprendizaje y el encuentro entre los adolescentes a través del arte otorgándole a la propuesta un fin pedagógico y de formación.

Mes de las artes: Intervenciones artísticas de diversas disciplinas que suceden en el espacio público a fin de visibilizar la celebración de “la semana de las artes”. Se articula con los programas estables de nuestra área (coro, orquesta, banda) invitándolos a realizar ensayos y conciertos abiertos y con artistas locales.

En el Mes de la mujer, como ya se viene trabajando desde el 2018 se continuará con la propuesta con las actividades tales como muestras, conversatorios, intervenciones y reconocimientos, en centros culturales o espacios municipales, articulando las instituciones del partido.

Se continuará con el Mayo Sinfónico, un ciclo de conciertos creados en conjunto con la orquesta municipal 9 de Julio, en donde se realizan presentaciones abiertas y se invita a orquestas de la zona. También haremos lo mismo con Barlovento que es un programa regional que se comparte con adultos mayores de otros municipios

La creación de la Agenda cultural nuevejuliense a fin de dar difusión no solo a los eventos municipales si no también aquellos organizados en forma privada, como así también la Red de difusión de talleres anuales brindados por docentes de todo el distrito.

Se diagrama llevar adelante la modalidad de Masterclass y capacitaciones en todas las disciplinas artísticas, queremos fomentar y apoyar en la profesionalización y formación artística de todas las disciplinas con seminarios, clases magistrales, encuentros que permiten al artista ya formado, seguir creciendo. Tenemos como meta poner en valor a los artistas de la ciudad y acompañarlos junto con la creación de un Catálogo de artistas locales, en búsqueda de visibilizarlos en la ciudad y en la zona.

Mantendremos y afianzaremos los espacios artísticos educativos estables municipales: actualmente se cuenta con el Coro Santa Cecilia, la Orquesta 9 de Julio y la Banda municipal. Son espacios de formación gratuita para toda la comunidad y lo mejor aún nos representan de manera extraordinaria en cada una de sus presentaciones en la ciudad u otros espacios. Acompañaremos su crecimiento. Es orgullo desde cultura contar con estas tres propuestas.

Para las Vacaciones de invierno vamos a diagramar una grilla con motivo de celebrar las vacaciones de invierno, donde se ofrecerán actividades y espectáculos orientados a infancias, articulándose siempre con artistas locales y de la zona.

Este año realizaremos la 2da. edición de la Feria de Sabores “Sazón”, como todos saben es una feria gastronómica local que se realiza en la Plaza Gral. Belgrano, donde se comercializa todo tipo de alimentos y bebidas con la condición de priorizar la elaboración. En esta feria pueden participar Emprendedores/as locales, Industrias, empresas y comercios dedicados a la actividad gastronómica, Productores agropecuarios; fortaleciendo el vínculo del ámbito municipal con el sector privado gastronómico, grupos representativos de cada pueblo con sus fiestas populares tradicionales; Asociaciones, ONG’s o instituciones educativas y Feria de emprendedores/as, artesanos/as y artistas acompañando dicho evento. El evento será acompañado por un cronograma de actividades culturales, exposiciones y demostraciones, juegos recreativos, patio de baile, la presentación de distintas bandas y artistas.

DIRECCIÓN DE DEPORTES

La dirección de deportes tiene como objetivo fomentar la práctica del deporte y los hábitos saludables, entendiendo este camino como acciones que suman a la integridad personal, la socialización, la igualdad de oportunidades y la contención social. Encabezada por el Prof. Ariel Pesce Se busca continuar trabajando conjuntamente con los clubes e instituciones deportivas, teniendo en cuenta que el trabajo que realizan dichas instituciones es fundamental para la educación y contención de nuestra sociedad,

La dirección de cuenta con múltiples programas para diferentes grupos etarios, con llegada a todo el partido, alguno de ellos son:

EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES AERÓBICAS: tiene por objetivo brindarle a la población de todo el distrito la posibilidad de realizar actividad física para garantizar y preservar la salud tanto física como mental, poniendo énfasis en la buena utilización del tiempo libre

PROGRAMAS DEPORTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Se trabaja mancomunadamente en propuestas deportivas en instituciones como Nacimos para Ti, en el CEF 101 con apoyo a la propuesta fútbol PCD tanto masculino como femenino, quedando abierta la posibilidad de incorporar nuevas propuestas.

PROGRAMA DE ESCUELAS MULTIDEPORTIVAS -Las mismas se llevan adelante en diferentes localidades del partido instituciones locales, en los cuales se pone a disposición el recurso humano, que más allá del trabajo deportivo, se encarga de detectar vulnerabilidades de los distintos actores del programa llevando la problemática al ámbito correspondiente.

LA PROMOCION DE CARRERAS Este programa consiste en promocionar la

actividad física a través de la realización de carreras, organizadas de forma conjunta con diferentes instituciones.

Como todos los años se acompañará desde la gestión municipal en la organización de la MARATÓN DE 21K Y 7K propuesta que inicio en 2018

PROGRAMAS DEPORTIVOS PARA ADULTOS MAYORES; dentro de la oferta deportiva para este grupo etario se encuentra: el Programa de gimnasia funcional en el playón municipal, Programa de Newcom recreativo a partir de más 50 , contando con grupos en diferentes pueblos del partido y en planta urbana, encuentros de tejo a la bolsa que se llevan adelante en el playón municipal y en la plazoleta del barrio los abuelos, quedando abierta la posibilidad de sumarse en otros puntos de la localidad., encuentros entre diferentes centros de jubilados del partido de 9 de julio, donde se realizan juegos recreativos, de mesa, tejo, etc. y la Colonia de vacaciones que se llevan adelante durante el mes de enero de cada año donde se realizan tanto actividades en el agua, como fuera del natatorio.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

La secretaria se encuentra encabezada por Juan Pablo Boufflet y tiene como principal función satisfacer las demandas provenientes de los vecinos de todo el Partido de 9 de Julio, referidas fundamentalmente a la realización de obras y la prestación de distintos servicios públicos.

Dentro de las tareas a cargo de esta área se encuentran:

Prestación del servicio de Higiene Urbana (recolección de residuos y barrido). Ejecución de obras de desagües cloacales, y agua.

Gestión para la colocación de luminarias y pavimento de hormigón.

Mantenimiento de espacios públicos.

Mantenimiento de calles pavimentadas, calles de tierra y caminos rurales, garantizando la transitabilidad de los caminos rurales y urbanos para asegurar que sea completado el circuito comercial de la producción agropecuaria, principal factor de la economía local.

Como acción inicial se llevó adelante un relevamiento de las maquinarias con las que cuenta el sector, entendiendo que son las herramientas fundamentales para brindar un servicio óptimo ya sea nivel rural y urbano.

Debido a los altos costos en la reparación de aquellas que se encuentran fuera de funcionamiento y de aquellas que requieren service y mantenimiento es que se ha fijado un diagrama de reparación en base a prioridades y necesidades de cada sector.

Se llevaron adelante encuentros con la Sociedad Rural, a fin de poder articular y coordinar un trabajo en conjunto con Vialidad Rural, con el objetivo de dar respuesta satisfactoria a la situación de diferentes caminos rurales. vale destacar que dicha institución cuenta con un sistema de evaluación de caminos, de gran utilidad para la toma de decisiones en el sector.

Se continua con el convenio de colaboración con vialidad Provincial, aportando maquinarias y personal al sector.

Durante este año, por pedido de la Sra. Intendente, está previsto realizar reuniones de Gabinete en las localidades del interior del distrito, con la participación de los respectivos delegado de cada comunidad, instituciones intermedias y los vecinos que quieran hacerlo.

Con esta forma de trabajo, creemos que no solo la Intendente, la Jefa de Gabinete, o la directora de Delegaciones estarán en contacto con los vecinos de las localidades, si no todo el equipo de funcionarios, con lo que se podrá dar soluciones conjuntas y coordinadas a las demandas de los mismos.

Por otra parte, se está realizando una auditoría interna de cada una de las secretarías con el fin poder tener la información exacta de cuáles son las herramientas con las que cuenta cada una de ellas, y cuáles sus necesidades; buscando optimizar los servicios que los vecinos merecen y fijar sus objetivos para este año.

Se que alguno de ustedes cuestiona la Jefatura de Gabinete, los he escuchado en algunos medios y también sé que lo han hablado en reuniones de este Concejo.

Quiero decirles que, para mí, como Intendente electa democráticamente por decisión mayoritaria de la comunidad es muy importante tener un Jefe de Gabinete, como lo tienen la mayoría de los municipios, como lo han tenido gobiernos este municipio y de Intendentes de diferentes signos políticos.

Por eso, más allá de que es mi facultad el armado del gobierno, quiero pedirles que enciendan que es muy importante para mí tener un secretario coordinador y un interlocutor directo con todos ustedes.

Este fue muy breve resumen de los proyectos y objetivos de cada una de las áreas del gobierno, pero resta mucho por contarles de la gestión

Seguramente a todos nosotros nos hubiera gustado poner objetivos más ambiciosos, pero debemos ser realistas y como lo expliqué al comienzo de esta exposición la situación económica, social y financiera de nuestro municipio nos obliga a ser austeros en la administración.

Con todo el respeto que me merecen, quiero pedirles que en este año legislativo que hoy comienza, puedan trabajar y debatir teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando, no solo que acompañen los proyectos del Ejecutivo, si no que trabajemos juntos en buscar herramientas para poder llevar adelante mejores políticas públicas que beneficien a cada uno de los nuevejulienses.

Es mi deseo poder trabajar junto a ustedes, buscar las estrategias que nos permitan generar políticas de Estado que perduren en el tiempo, en cuestiones que tengan que ver con Educación, Producción, Vivienda y todos aquellos temas y problemáticas que no se resuelven en corto plazo.

También quiero decirles que mi gobierno está totalmente abierto para los vecinos y para ustedes…

Nuestras puertas están abiertas para cualquier consulta y sugerencia y cada uno de los secretarios y subsecretarios los recibirán para evacuar las consultas.

Agradezco mucho por haberme escuchado y habiendo expuesto los objetivos de gobierno para este periodo 2024, dejó formalmente inaugurado el Periodo Legislativo.