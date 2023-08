Alegres ‘Kosiucas’ de Atlético campeonas nacionales de Newcom

En representación del equipo campeón del Club Atlético en el II Torneo Nacional jugado en Santa Rosa, Nancy Lozano, Alejandra Aramburu y Daniela Aniasi, contaron sus comienzos, un poco del presente que viven con alegría y sus proyectos a futuro y las llamas ‘las kosucas’.

Ambas coinciden que hace más de un año y medio volvieron a sentir aquello de lo que el deporte les supo dar en distintas etapas de su vida. Algunas conocían y otras no, acerca de ‘Newcom’, una disciplina pensada para ser jugada por personas mayores de 50 años. Pero este, se convirtió en motivo de reunión, risas, practica, diversión, juego y competencia.

Apropósito de esto último, el equipo femenino +50 del Club Atlético 9 de Julio, fue recientemente federado en el organismo nacional, la Federación la Argentina de Voley – Secretaría Newcom, y tomó parte del II Campeonato Argentino de este deporte, que se desarrolló durante tres días en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, en el Estadio Polideportivo Butalo, consagrándose campeón luego de una magnífica labor.

“El cuerpo tiene memoria y cuando uno ha realizado deporte de chico es mucho más facil”, expresa una de las campeonas en Despertate, a continuación de esto, otra de las presentes afirma que si bien hay muchos prejuicios en torno al New Com, solo es cuestión de acercarse y conocerlo de cerca, “la edad de no es un factor determinante, cuando hay ganas”. “Queremos que la gente se anime, el club es el lugar ideal para quien quiera hacer deporte, hay horarios flexibles”, finaliza.

