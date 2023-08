Desde el Proyecto Conectar vecinos recorrieron un tambo robotizado

Quien iba a pensar que con un celular hoy hasta podés manejar un tambo con

400 vacas en ordeñe. Eso es real y es en 9 de Julio.

Esto lo pudieron comprobar productores, empresas, estudiantes e ingenieros

agrónomos que se sumaron a la tercera visita del Proyecto Conector que

impulsa Sociedad Rural de 9 de Julio y que tiene por objetivo, precisamente

conectar empresas de la agro producción del distrito con la sociedad

nuevejuliense.

Unas 40 personas partieron este jueves 2 a la 14:30 desde Sociedad Rural de

Nueve de Julio, y en el término de unos 20 minutos estaban en el Establecimiento

Las Chicas, en cercanías de Estación Mulcahy, donde allí la empresa familiar

tomo la decisión hace un tiempo en materia de producción de leche,

trancisionar a un sistema de ordeñe por robot. El resultado fue tal que

recientemente incorporo seis robots más para el primer tambo que la empresa

construyo en 1972, y hoy la fosa de ordeñe ya es un olvido.

Nicolás Capriroli, de Sociedad Rural de 9 de julio recordó que Conector

consiste en organizar visitas para socios, productores y público en general, y

las respuestas han sido excelentes, hoy en la visita a la Estancia a las Chicas

que cuenta con un tambo robotizado, ha sido el más variado, y queremos

mostrar la innovación, las empresas que están con ideas innovadoras.

Esto surgió de la Sub Comisión de Socios y es un aporte más a la comunidad

de 9 de Julio por parte de Sociedad Rural.

El interlocutor de Sociedad Rural agradeció a Alejandro Mulcahy, gerente de la

empresa agropecuaria, como así también a todos los que se sumaron.

La continuidad de Proyecto Conector será para después de la 126º Expo Rural

de 9 de Julio, adelanto Capriroli.

Vacas libres y voluntarias

Estancia Las Chicas es un establecimiento con una historia productiva de 150

años y son 500 hectáreas más otro tanto alquilado, todo para la producción de

leche. Cuenta con tres tambos, dos de los cuales ya tienen instalado seis

robots cada uno.

El secreto del ordeñe por robot es que las vacas se convierten en voluntarias y

tienen la libertad de cuando quieren pasar por el robot para ser ordeñadas. El

sistema entrega un collar que lo lleva la vaca y al pasar por el robot, detecta si

el animal esta en celo, expresa algún síntoma en su salud. Una vez finalizado

el ordeñe, el robot la envía a una parcela distinta (A, B o C), según explicaron

en la empresa.

El robot trabaja las 24 hs. se maneja desde una sala de control donde se reúne

toda la información de las 400 vacas que tienen en este tambo. En caso de una

alarma, los operarios pueden advertir la situación desde el propio celular y

accionar, a su vez observar el desempeño del tambo.

La capacitación al operario es otro elemento muy importante que aporta el

sistema, uno de los empleados, Franco que tiene hermanos que trabajan en

tambos, comento que nunca iba a trabajar en un tambo, sin embargo, esto es

muy distinto, me siento muy a gusto, expreso.

Los próximos 10 años

Alejandro Mulcahy que impulsa el trabajo en Las Chicas junto a su esposa

Silvina, quien es medica veterinaria y se ocupa de la sanidad en el rodeo,

puntualizo que en el mundo hoy los tambos que principalmente son chicos a

medianos, tienen dos robots por empresa, en Argentina, está en 4,5 robot, y no

son mega tambos. En nuestro caso es considerado mediano.

Sobre la inserción de esta tecnología en los tambos, Mulcahy considero que a

partir de la rutina diaria de ordeñe en los tambos convencionales, es una

pequeña crisis que se está generando y difícil que la gente quiera trabajar en

este tipo de trabajo, y esto no hay rutina, si hay que pensar e interpretar

información.