Ricardo Tempesti: ‘Se hace un contaje sobre el futuro Relleno Sanitario ya que no hay autorización’

“El Kircherismo ha logrado el exilio más grande de la historia”. “Hace años no se vivía una crisis socioeconómica tan grande”, expresó en la mañana de este martes 18, en ‘Despertate’ por las estaciones de radio Cadena Nueve y Máxima, Ricardo Tempesti, secretario de Acción Política de la UCR al refirirse a la visión de su espacio en la actualidad y a la situación del país hoy, al hacer referencia que unos 300.000 jovenes argentinos se han radicado en Barcelona, España.

“Estamos viviendo momentos muy difíciles, con mucha inseguridad y con gente que no tiene para comer”, agregó

En otro pasaje señaló que

“El proyecto de Nacho Palacios intendente, no nació de un día para el otro se sometió a las elecciones internas en las cuales perdimos (…) Pero como siempre fue funcional y orgánico al partido, el que pierde siempre acompaño y hoy me encuentro en una posición que me fui ganando en ese acompañamiento siendo el responsable de la acción política del partido”.

Se refirió tambien a los jóvenes y su exilio a otros países: “hay muchos jóvenes con talento y capacidad que se siguen involucrando dentro de la política”. “Lamentablemente este país logra el exilio político, porque no te da oportunidades”. “Los jóvenes hoy están desarrollando sus virtudes, a servicio de otros países porque no lo pueden volcar en el nuestro”. “Empiezan por donde pueden empezar, buscan alternativas hasta lograr realizar la profesión en la que fueron preparados”.

Apropósito de esto último, concluyo: “Si no somos capaces de retener es porque no tenemos posibilidades en que los derechos como ciudadanos sean respetados. Tenemos derecho al trabajo, a la vivienda, a tener un plato de comida todos los días”.

En relación a los ‘piquetes’ y los dichos de la Ministra Patricia Bullrich, Tempesti dijo a CN: “Yo creo que los piquetes no se resuelven como Bullrich propone confrontando o ‘a los palos’. Tenes que evitar que ocurran, el ciudadano tiene que tener la posibilidad de estudiar, de tener un plato de comida, la posibilidad de trabajar”.

“Que se terminen los piqueteros, es que se terminen los punteros políticos que son los que administran los planes”. “Yo no estoy en contra de los planes, estoy en contra de que no haya contraprestación por lo que uno recibe”. “El Estado necesita una contraprestación de aquel que recibe una ayuda económica como para justificar ese ingreso”.

“Yo no sé si concejales como Julio tienen el termómetro de la ciudad. Primero, tiene un negocio que atiende a un determinado sector social, pero no sé si se embarro los pies para conocer la realidad de Barrios Unidos, o la realidad de las localidades”.

“Nosotros buscamos otra cosa. Yo sé que todo no se puede solucionar, pero tenes que salir a buscar el problema y no que el problema te venga a buscar a vos”. “Nosotros queremos abrir la Municipalidad, como abrimos el Comité que era a puertas cerradas que se abrió con una juventud maravillosa y con unos dirigentes que salieron a caminar la calle y a ver la problemática del día a día del ciudadano nuevejuliense”.