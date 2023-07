Una Ministro le sacó asistencia a los y las toldenses

Señor Director

Cadena Nueve

Soy lectora y seguidora de Cadena Nueve y por eso les escribo para expresar mi tristeza ante la conducta de la Ministra de Desarrollo Social de Nación ya que le sacó la mercadería a los y las toldenses a través de los clubes de barrios, merendero y todo el distrito Baigorrita, Zavalía, San Emilio, escuela rurales. Lo que hace está muy lejos de lo que hubiese hecho la abanderada de los humildes y en la cuna de Evita.

Además, una referente de la 4° sección electoral, prometió la ayuda que le pedí para mí pueblo. Es una precandidata a intendente de un destrito de ese espacio. S ve que quiere juntar votos.

Reciben todo y les sacan la comida de las infancias, adultos mayores, desocupados, changarines. La verdad no me esperaba esto de una Ministra de Desarrollo Social que los ha dejado sin su bolsa de mercaderías. Estamos en un pueblo donde no hay trabajo. La Ministra y dos de sus allegados se comprometieron a no dejarnos sin ayuda, pero ayer nos avisaron que somos tres distritos que no nos mandan más.

Es un gran dolor por la gente que necesita.

Atte.

María Fernanda Fava

DNI: 21.445.145