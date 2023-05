En Trenque Lauquen el intendente no irá por reelección y propuso a un joven concejal

El intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, anunció que no buscará la reelección por un tercer mandato al frente del Municipio y proclamó a Francisco Recoulat, un concejal de 32 años, como el próximo candidato a Jefe Comunal para encabezar la lista de Juntos en ese distrito.

La decisión fue comunicada en el marco de un encuentro partidario al que asistieron afiliados, militantes, funcionarios municipales, concejales y consejeros escolares.

Fernández se dirigió a la asamblea para comunicar que, tras un profundo y meditado análisis, tomó la decisión de no postularse. Se trata de un gesto que inaugura una nueva etapa, considerando la posibilidad que tenía el jefe comunal de intentar continuar otros cuatro años en el Ejecutivo.

“Me preguntan siempre si mi decisión tiene que ver con cuestiones personales, y claro que sí, porque fue tomada desde mi perspectiva de la política y lo que creo tiene que ser el mensaje hacia la comunidad: es posible resignar ambiciones personales, que el ego no nos confunda, un dirigente no puede ser eterno, su trabajo tiene un tiempo histórico y su legado tiene una continuidad, creo que es un mensaje potente para que la política vuelva a ser creíble y los dirigentes podamos ser creíbles y, en definitiva, podamos trascender porque debemos trascender como partido, como gestión y no como persona”, dijo en su alocución.

Fernández tampoco va a integrar la lista de candidatos a legisladores ni nacionales ni provinciales, al tiempo que anticipó que apoyará fuertemente al actual diputado Valentín Miranda para que continúe un nuevo período.

Francisco Recoulat

En ese momento la asamblea inició el intercambio de opiniones para definir a la figura que lleve adelante la propuesta electoral para el próximo período y, por unanimidad y proclamación, la UCR eligió a Francisco Recoulat como el próximo candidato a intendente. Ingeniero agrónomo y concejal de 32 años, el dirigente representa la renovación política a la que hacía referencia Fernández.

“Mi vocación por la política, a la que abracé desde muy joven, mi recorrido en cada lugar que ocupé, en estos últimos años la posibilidad de presidir el bloque de concejales y estar muy presente en el Ejecutivo, estando en el paso a paso de la gestión, me dieron las herramientas para asumir este enorme desafío”, expresó el candidato.