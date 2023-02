Mauricio Vivani: ‘Le reclamos a la provincia unos $3.000 millones que nos quitó en los últimos años’

Mauricio Andrés Vivani, diputado, abogado y productor agropecuario, diálogo con Cadena Nueve sobre la coparticipación de Nueve de Julio, un tema instalado por el Intendente en varias ocasiones. También, dio su visión de este año electoral entre las internas del bloque y aseguró que María José Gentile es la candidata a ocupar la intendencia.

Coparticipación

El Coeficiente Único de Distribución (CUD) es el valor que permite distribuir los recursos coparticipables entre todos los municipios, es decir, la cifra que recibe un Municipio en términos de coparticipación. Tiene tres variables, como cantidad de habitantes, tamaño del distrito y la salud -con dos vertientes, la cantidad de internaciones en terapia intensiva y la cantidad de atenciones mensuales.

Vivani reclamó que desde el 2010 a la fecha se ha perdido el 12,41% de la cotización del partido. “El otro día sacamos la cuenta que hemos perdido durante estos años más de 300 mil millones de pesos, casi un presupuesto anual”, estipuló el Diputado, “con eso podríamos hacer un montón de obras, podríamos haber mejorado todos los accesos a todos los pueblos o podríamos haber hecho 300 viviendas”.

El legislador nuevejuliense va a pedir intervención de la justicia de manera urgente, “no solamente por los fondos que nos tienen que dar, sino, por los que no nos dieron, realmente nos quitaron fondos de los nuevejulienses que pagamos con mucho esfuerzo”, dijo. A la vez señaló una manipulación de datos en términos de cantidad de población, señaló una sobrepoblación en la Matanza que no se condice con los padrones electorales. “Vamos a trabajar fuerte en esto y espero que todas las fuerzas de políticas acompañen”, agregó

Katopodis no atiende el teléfono

“(El Ministro de Obras Públicas de Argentina) no nos atienden el teléfono, lamentablemente más allá de que Katapodis vino hace días por la culminación de los trabajos en la plaza Italia, cuando queremos hablar con vialidad y la verdad no conseguimos cómo hacerlo”, relató Mauricio Vivani a Cadena Nueve. Vivani explicó que desde hace meses con Hernan Y Zurieta, presidente de vialidad provincial por el acceso a la localidad de 12 de Octubre, obras licitadas y en las cuales la empresa se echó atrás con el aumento del precio del gasoil.

En relación a las obras de la ruta 5 a la altura de Nueve de Julio, el legislador se molestó por la magnitud de los anuncios, pero que en el lugar no hay una máquina. “Ya estamos podridos de anuncio los argentinos, me parece que si lo vas a hacer, anunciarlo, si no hace como hace Mariano Barroso acá, hace el trabajo y después anuncia”, expresó.

Urnas en el 2023

El legislador pensó que la rebelión ciudadana iba a ser yendo a votar, no sabe a quién, pero aún así, creyó que Alberto Fernández en otra época hubiera volado por los aires ante los índices de su gestión. “La sociedad aprendió a aguantar y a saber que cuando elegimos los cuatro años tienen que ser gobernados por esa persona, creo que después se castiga con el voto”, dijo a Cadena Nueve.

Al mismo tiempo, afirmó que el Pro no se va a desdoblar en la provincia de Buenos Aires, entiendió que Axel Kicillof es un gobernador que está bien posicionado. “De hecho, con Diego Santilli estoy trabajando para que sea gobernador”, agregó. Vivani observó mucha preocupación en el vecino y cree que deben dejar de discutir cuestiones internas y cuestiones partidarias, para comenzar a discutir estos programas de gobierno.

“Le pedimos a los candidatos (Pro) a gobernador del proyecto muchachos.. pónganse de acuerdo y que el que mejor esté vaya, no vayamos dividido en tres o cuatro, tenemos que ser serios y discutir para adentro, los egos personales dejarlos para afuera, todos tienen derecho a ser candidato a gobernador”, dijo Mauricio Vivani a Cadena Nueve.

Para el diputado, tanto Cristian Ritondo -exministro de seguridad en Buenos Aires-, como Javier Iguacel -Intendente de Capitán Sarmiento-, el ‘Colo’ Santilli o Néstor Grindeti -Intendente de Lanús- tienen todo el derecho a presentarse como candidatos a la Provincia de Buenos Aires.

Gentile 2023

Vivani señaló que el ámbito de la política sigue siendo machista, incluso su espació político. De igual forma, cree que hay una sinergia muy grande entre el Intendente Barroso y las Jefa de Gabinete Gentile, además, “es la candidata natural”. “Mariano (Barroso) está muy convencido de que el paso siguiente es María José, el equipo está convencido de que tiene que ser María José y el partido estamos convencido de que tienen que ser María José, así que vamos a defender esa idea”, aseguró el diputado.

El abogado y productor agropecuario confía en el recambio, “ocho años es lo suficiente como para gobernar o para estar en algún cargo público, de hecho yo voté la ley, voy a cumplir con lo que voté”. “Vuelvo a repetir, todo encamina a que María José sea nuestra candidata a intendenta y ojalá que sea nuestra intendenta, pero eso va a depender de los ciudadanos”, finalizó diciendo a Cadena Nueve.