Dra. Gentile: ‘Los galpones pueden tener peligro de derrumbe, estamos esperando las pericias’

“Es un hecho lamentable, el que vivimos el día de ayer”, dijo la Doctora Gentile,Jefa de Gabinete. Los sucesos de este martes pusieron en actividad el Comité de Crisis. “Los bomberos han estado impecables en controlar este siniestro, el de los galpones que están frente al andén”, señaló también para Cadena Nueve.

Los galpones se usaban antiguamente para encomiendas y por cuestiones que están en investigación, cerca de las 16h se dio un incendio de gran magnitud. “Hay que pensar que hay mucha madera y por suerte se pudo controlar con mucho esfuerzo de los bomberos”, volvió a resaltar la funcionaria.

Gentiles indicó que entre el día de hoy y mañana están llegando los peritos para evaluar lo que ha quedado. Se trata de paredes anchas y aun así no dejan de ser peligrosas. “Hay peligro de derrumbe por eso les pedimos a los vecinos que no se acerquen a la zona, es riesgoso, no quedó el contrapiso”, advirtió Gentile, “tengamos mucho cuidado de acercarnos al predio”.

“Estamos a la espera de lo que dicen los peritos del ferrocarril (Trenes Argentinos) y por supuesto la investigación por parte de la fiscalía, y de la policía para ver que originó este incendio”, dijo a Cadena Nueve.

Los otros galpones han sido utilizados por el municipio, explicó la funcionaria. Los depósitos ahora estaban sin uso, el objetivo de accesión de estos galpones era usarlos como Centro Cultural, “pero hoy estamos en otra situación y habrá que valorar que se hace con ese galpón, si tiene que ser demolido o la estructura es segura como ha quedado, recibiendo la ayuda de los técnicos en ese sentido”, previó la Dra. Gentile.

Sobre las obras en 25 cuadras de Barrios Unidos, la Jefa de Gabinete dijo, “muy contentos de dar inicio a esta obra que ya venía proyectada y forma parte del plan de mejoras en el sector de Barrios Unidos”. “Esto se suma a las obras de bajo tierra, que no se aprecian pero son muy valiosas para los vecinos”, agregó.

Este Miércoles se trabajó en la Plaza La Cooperación”, los tareas continúan en:

Juan José Paso entre Alte. Brown y Azcuénaga (vereda impar)

M. Arce entre Alte. Brown y Azuénaga (ambas veredas)

Almafuerte entre Reconquista y Juan José Paso (ambas veredas)

Saenz Peña entre Reconquista y Juan José Paso (ambas veredas)

Ameghino entre M. Arce y Juan José Paso (ambas veredas)

El Municipio invirtió en estas obras más de 23 millones y medio de pesos que salen del Fondo de Obras. “Esta es u inició a las obras que tenemos programadas en la calle Schweitzer, con catorce cuadras programadas para el cordón cuneta”

La médica evaluó que Barrios Unidos tiene un gran crecimiento comercial y señaló que se prevé pintar o “embellecer” el ‘Centro Integrador Comunitario’, apostando a una mejor calidad de vida de los vecinos.