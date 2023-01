La importante de la alimentación ante la ola de calor

El cuerpo humano está conformado por un alto porcentaje de agua que se va perdiendo cuando la temperatura del ambiente es muy elevada. Con la transpiración, se eliminan sales y minerales que nuestro organismo necesita para funcionar correctamente.

Por eso, es muy importante consumir ciertos alimentos e hidratarse en verano.

Asimismo, cada cuerpo tiene necesidades diferentes dependiendo del clima, por lo que conocer tu genética te permitirá desarrollar tu propio plan de alimentación que se adapte a vos.

En verano, cuando hace mucho calor, el cuerpo transpira más de lo habitual por lo que hidratarse es importante, incluso antes de sentir sed.

Se recomienda tomar tres litros de agua a diario, como así también comer frutas y verduras, ya que están compuestas por un gran porcentaje de agua.

Ante estas altas temperaturas, los mejores alimentos para una dieta saludable son aquellos que poseen vitaminas, minerales y agua, como es el caso del durazno (vitaminas A, C, B1, B2 y B6), la naranja (vitaminas C y A), la sandía (vitaminas B6 y B1), el melón (vitamina B6 y B3), el tomate (vitaminas B1, B2, B5 y C14) y la lechuga (vitamina C).

Estos alimentos ayudan a recomponer las propiedades que el organismo necesita para combatir el calor.

También es clave evitar algunos alimentos y bebidas como el alcohol y la cafeína debido a que, al ser diuréticos, provocan pérdida de agua en el cuerpo. Como así también se deben evitar panificados, frituras y golosinas.

Conocer las particularidades del cuerpo ayuda a las personas a acceder a la posibilidad de tener una alimentación planeada y a medida, teniendo en cuenta las características genéticas. De este modo, la persona puede descubrir cuál fruta sería más favorable a su genética, o si tiene predisposición deficiencia de alguna vitamina en particular.

En ese sentido, descubrir la alimentación a medida que el cuerpo lo requiere o a través de un plan de alimentación adecuado acordado con responsable en salud.

Lo cierto es que hay que cuidarse del extremo calor y ante los primeros síntomas consultar con el médico.