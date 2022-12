La alegría y la solidaridad del ‘Zambullón Solidario’ se vivió en plaza Belgrano de Nueve de Julio

El Hogar en Cristo realizó este miércoles la colecta ‘Zambullón Solidario’ con el arribo de la Virgen Peregrina de Nuestra Señora de Luján. A la vez se celebró 15 años de la creación de la ONG y el 10° aniversario del Pontificado del Papa Francisco. Monseñor Ariel Torrado Mosconi recordó las instrucciones del sumo padre pontífice cuando era Cardenal, el Cardenal Bergoglio, de buscar a los descartados e invisibilizados de la sociedad.

“El Hogar de Cristo nace hace ya un tiempo atrás, en el año 2008, un jueves santo en el lavatorio de los pies”, relató el Padre José Pedraza, “allí el Cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, nos mostró con gestos cuál era el camino de servicio, con humildad y alegría, recibiendo la vida como viene y el cuerpo a cuerpo”. El sacerdote de la catedral Santo Domingo de Guzmán de Nueve de Julio refirió que el objetivo de la Peregrinación Nacional de los Hogares de Cristo es renovar la mística de ser misioneros itinerantes, en salida permanente para acompañar el tema de las adicciones.

Roberto Balbusi integrante del Hogar de Cristo celebró la peregrinación y del lindo momento de reunión en torno a las piletas, agradeció a la comunidad que se sumó. En el izado de las banderas participaron la directora Educación, Cultura y Deporte Julia Cereijido, el Concejal Federico Pirotta, un integrante del Hogar y Monseñor Torrado Mosconi.

Más temprano se recibió la peregrinación con la imagen de la Virgen de Luján, que recorre el país desde marzo pasado, hasta el mes de marzo 2023, con motivo de los 15 años de los Hogares de Cristo y el 10° aniversario del Pontificado del Papa Francisco. “Peregrinamos por los rotos y descartados, junto a misioneros que fortalecerán las comunidades”, señaló José Pedraza en la lectura de un documento inaugural. Por eso, el Obispo Ariel Torrado Mosconi vivió el momento con mucha alegría y mucho consuelo al ver la recepción que tuvieron las y los nuevejulienses para la caravana.

“Van a estar aquí estas tres pelopinchos que han armado los jóvenes para que los vecinos puedan expresar su deseo de estar cerca de los más pobres, a través de una de las piletas, para recibir alimentos no perecederos, otra para recibir alimentos navideños y otra para recibir calzado”, explicó Monseñor a Cadena Nueve.

María Elena Acosta es coordinadora nacional de los Hogares de Cristo, agradeció la recepción y abrazar a la peregrinación que salió el 7 de agosto desde San Cayetano de Liniers y que empezó a caminar muy lentamente, pero con el corazón muy contento, expresó. “Hemos recorrido más de seis mil kilómetros alrededor de toda nuestra Argentina”, resaltó,“más de quince provincias y más de 55 ciudades con nuestra madre y la cruz con este lema que queremos hacer carne que es ‘Ni un Pibe, ni una Piba menos por la droga”.

Lo más lindo de esta convocatoria, dijo la coordinadora, son los misioneros. “Los más rotos y las más rotas que en algún momento como sociedad no los miramos o escuchamos y son ellos los que desde ese momento dijeron ‘sí, hacemos pie de la virgencita’ a recorrer con el lema porque no quieren más ellos -y nosotros acompañamos- de ser ignorados, de no ser escuchados”, manifestó Acosta que agregó que la ONG tiene un lugar para todos y todas, incluso para quienes salieron del infierno.

“Huérfanos de amor”

Leonel Álvarez es un joven en recuperación de Berazategui, Zona Sur del Conurbano Bonaerense, y reside actualmente en la Granja de José León Suarez y llegó al Hogar de Cristo, hace tres años, cuando vivía en la peor etapa de su vida. “Necesitaba ayuda, alguien que me abrace, que me contenga y que me acompañe en mi proceso”, explicó a Cadena Nueve.

Leonel narró que comenzó a consumir hace 14 años y que ese tiempo pasó tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. “No puede sostener nada”, expresó, “perdí un montón de momentos, un montón de vínculos y lo material va y viene, pero cuando uno se acuerda de las navidades y los cumpleaños que no estuvo, a quien no escuchó o obedeció, ahí a uno le cae la ficha”.

“Dicen que somos como huérfanos de amor nosotros en el Hogar de Cristo y el Hogar nos recibe así con amor, con alegría”, resaltó Álvarez a Cadena Nueve. En la ONG las y los jóvenes aprenden a proyectar su futuro con alegría y entender que se puede vivir con dignidad, como cualquier persona, expusó Leonel que acompaña a la caravana desde Santa Fe.

Mientras las piletas solidarias comenzaron a llenarse, el joven manifestó que “acá (en el Hogar) me enseñaron a proyectar con alegría y mi alegría mas grande hoy es estar bien, para poder sostener, porque sino todo se vuelve insostenible, me gustaría poder estudiar, trabajar y tener una vida digna”.

Para Monseñor estos chicos y chicas dan un ejemplo muy grande. Todos han tenido una vida muy difícil, muy compleja, y su deseo de querer recuperarla y salir adelante es algo muy valioso, manifestó. Entonces, resaltó que la sociedad toda y la iglesia, particularmente, no puede mirar para otro lado con esta realidad tan dolorosa de las adicciones. “Tenemos que poner aunque sea nuestro granito de arena, nuestra gotita de agua en el océano para que nuestros hermanos puedan tener un futuro mejor, puedan recuperarse, y no haya ‘Ni Un pibe Menos A Causa de las Drogas”, dijo.

El Cardenal Bergoglio hacía hincapié, desde su lugar, en la Catedral de Buenos Aires en trabajar con ‘los descartados’. Ariel Torrado Mosconi, Obispo de la Diócesis de Santo Domingo de Guzmán, recordó que el Papa les decía “no quiero que miren la Diócesis desde aquí, quiero que vayan a los barrios, que vayan a la periferia, a las villas y que desde allí miren el desafío pastoral que tenemos por delante”.

Fotografía: Maribel Bruno