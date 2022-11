Trabajo, Reflexión, Espejo: Víctor Altare jugo al ‘Juego de las 10 palabras’

Víctor Altare, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Nueve de Julio, participó este martes de ‘El Juego de las 10 palabras’ y se distendió un momento de sus funciones. Reflexionó sobre cómo es percibido por los terceros en el cargo que ocupa y sus características personales, se definió como un obsesivo del trabajo.

Virtud — Altare referenció el disparador con una característica propia de su persona como el transmitir a otras personas que con cierto esmero y cierta dedicación se pueden lograr muchas cosas y cumplir objetivos puntuales. “Lo he hecho en el lugar donde me ha tocado estar o participar, ya sea en el trabajo, en la escuela o cuando me tocó jugar al fútbol”, dijo.

Esta virtud, dice el Secretario de Gobierno, pasa por ‘ponerse la camiseta’ mientras se pone en los zapatos del otro, para observar lo que el otro espera de mí.

Inocente — “La niñez”, respondió inmediatamente el funcionario, “el niño que todos llevamos dentro, algo puro, algo que no deberíamos perder”. La infancia es una etapa de la vida que marca a todas las personas por igual, “a mí me pasa que no quiero poder ciertos ciertas percepciones que vienen desde ese lado claro, las trato de mantener siempre vivas, es una manera de poder entendernos, de poder saber que somos y lo que queremos”, explicó Víctor.

Casa — “Es el refugio”, dijo Altare a Cadena Nueve. El Secretario de Gobierno apuntó que en ese espacio nos encontramos con nosotros mismos, donde sabemos que tenemos nuestro lugar, nuestras cosas y si bien es algo material, es algo muy añorado. “Es un lugar donde me encuentro solo y donde puedo analizar lo que hice en el día, lo que puedo mejorar para el futuro, lo que hice mal y dónde encuentro el reposo para descansar o para proyectar nuevas cosas”, resaltó a Cadena Nueve.

Trabajo — “Muchas veces a mí me dan me dan caracterizado como un obsesivo del trabajo, soy una persona que se que se dedica mucho al trabajo”, dijo Víctor Altare. A través del trabajo el funcionario cree que se pueden lograr un montón de cosas como el bienestar, alcanzar nuevas experiencias y conocimientos, también un lugar donde individualmente se pueden demostrar los valores personales.

Obsecuente — Altare trata de ver desde la optica de un otro, colocarse en la posición del otro, y observarse en una función pública. “Trato de obtener esa amabilidad para poder entender las situaciones, para poder ser obsecuente con eso y poder desarrollarlo desde ahí”, explicó el Secretario de Gobierno, “tener ese ese acercamiento, desde ese lado uno las puede entender, las puede procesar y desarrollar”.

A la vez, el funcionario público cree que esta vorágine diaria de ‘todo tiene que ser ya’, hay que tratar de encontrar ese momento donde poder reflexionar, comprender cuestiones puntuales y a partir de ahí crecer.

Espejo — “Donde nos vemos todos los días a la mañana y muchas veces nos miramos y nos decimos ‘hoy estoy más lindo”, bromeó el funcionario. Este objeto donde nos vemos reflejado, es empleado por Víctor Altare, para hablarse a sí mismo. “Donde Víctor Altare habla con Víctor Altare cara a cara y donde uno se dice cosas que a veces las piensa y no se anima a decirlas”, expresó a Cadena Nueve.

