125° Expo Rural: Se realizó el almuerzo inaugural y afloro la emotividad con los discursos

Este sábado desde el salón de eventos de la Sociedad Rural de 9 de Julio, se realizó el Almuerzo Inaugural de la ‘125° Expo Rural’. Fernando Mato, presidente de la institución, abrió la actividad con un emotivo discurso, tras recibir numerosas distinciones.”Después de dos años de ausencia (pandemia mediante), volvemos a ver una rural con vida”, expresó el referente rural en el evento más importante para el sector.

El discurso fue atípico y parte del mismo se interpretó desde la voz propia de la Sociedad Rural de 9 de Julio, “que diría si tuviera palabras”, refirió Mato. “En estos (125) años han pasado gobiernos de distintas banderas políticas y siempre he estado poniendo el hombro, ofreciendo ideas y buscando un camino de soluciones y acuerdos”, expresó el presidente en su oratoria.

Para aquellos que sienten la institución como propia se reconoció el esfuerzo y acompañamiento. “Muchas gracias a todos por dejar a la Sociedad Rural sea lo que es”, expresó Fernando Mato.

Tal como adelantó Cadena Nueve, el intendente Mariano Barroso participó de la mesa e hizo uso de la palabra. “Hoy venimos a esta exposición a celebrar el 125 aniversario de fundación de está queridísima Sociedad Rural”, comenzó por expresar el jefe comunal que se remitió a los orígenes de Nueve de Julio para destacar el accionar de estás instituciones intermedias como la Sociedad Rural de 9 de Julio.

Los agradecimientos de Barroso estuvieron dirigidos a los nuevos dirigentes, productores y hombres de campo, identificados con los pioneros del quehacer agropecuario, “que apuestan día a día a la producción y no pararon un solo día ni en los tiempos más difíciles” y resaltó el rol de la institución rural durante el inició de la pandemia por Covid-19, por el apoyo logístico, solidario y desinteresado.

El presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio refirió que luego de dos años de ausencia se volvió a ver una rural con vida. “El covid nos frenó pero no pudo detenernos”, agregó para decir que “la Sociedad Rural siempre está para aportar un granito de arena”.

En un apartado especial, Fernando Mato enumeró lo positivo que dejó el Covid-19, la solidaridad de la gente plasmada en la primera colecta que posibilitó la compra de insumos para toda la comunidad. “Queremos agradecer a todos los socios, principal sustento de nuestra institución”, continuó, “queremos agradecer también a las instituciones con las que trabajamos codo a codo por el productor de Nueve de Julio”, dijo y enumeró al INTA, APRESID, el Círculo de Ingenieros Agrónomos, Grupo Crea y instituciones como CEPRIL que siempre acompañan.

A la vez, la regional de Apresid Nueve de Julio Carlos Casares, desde su presidente Pablo Valoriani, entregó un reconocimiento a la Sociedad Rural Nueve de Julio. A la vez, Mariano Barroso en nombre del gobierno local y Luciano Ugallo otorgaron a la institución rural un distintivo. La semana pasada CARBAP habría reconocido al ente local en el congreso de referentes rurales.

Mensaje textual de Fernando Mato:

Autoridades, Socios, Productores, Expositores y amigos.

Después de 2 años de ausencia, volvemos a encontrarnos, volvemos a ver una rural con vida, otra vez el predio lleno de pujanza, de proyectos, de esfuerzos y sobre todo de esperanza.

El covid nos frenó, pero no pudo detenernos, por eso agradezco a todos por estar presentes en nuestro evento anual más importante, la 125 exposición rural de 9 de Julio, que reúne al campo, la producción, la industria, el comercio, las artesanías y la comunidad entera.

En un apartado especial solo voy a enumerar lo positivo que dejo el covid, que fue la solidaridad de la gente, plasmada en la colecta realizada ni bien empezaba la pandemia, inmediatamente de lanzada la misma, empezamos a recibir el apoyo de la gente, que posibilito la compra de insumos y equipos para toda la comunidad.

Queremos agradecer a todos los socios, principal sustento de nuestra institución, también agradecer a las instituciones con las que trabajamos codo a codo por el productor agropecuario de 9 de Julio, El Inta, Aapresid, Cianj y Grupo Crea, también a instituciones como Cepril que siempre nos acompañan y son los artífices para que este almuerzo salga muy bien

Un agradecimiento especial a todos los expositores que después de 2 años, volvieron a decir si a la expo, gesto de invalorable gratitud hacia nuestra institución.

Por supuesto al personal de la Sociedad Rural de 9 de Julio que acompaño los años complicados del covid y están siempre dispuestos para aportar su granito de arena.

En 2 días nuestra querida institución cumplirá 125 años de existencia, por lo que nuestro discurso no se dedicará a la coyuntura social, política y sectorial de nuestro país.

Haremos un ejercicio distinto, parte de este discurso será interpretando a la Sociedad Rural de 9 de Julio como institución y lo que ella diría si tuviera palabras.

En primer lugar, diría, que como institución he logrado permanecer por 125 años, en los cuales han pasado cientos de personas trabajando por mí, a las que agradezco su tiempo, esfuerzo, dedicación y responsabilidad, es importante aclarar que siempre lo han hecho ad honoren.

También en estos años han pasado gobiernos de distintas banderas políticas, momentos buenos y malos para la producción, situación que la ciudad vive casi de igual manera. Y siempre he estado, poniendo el hombro, ofreciendo ideas y buscando un camino de soluciones y acuerdos.

En todo este tiempo, se forjo un nombre que me distingue rápidamente, para que cualquier ciudadano sepa de quien hablan, “La Rural”, lugar de charlas de conocimiento, de asambleas gremiales, de fiestas familiares, y lugar de la gran fiesta anual llamada Exposición Rural, o Expo, donde se plasma la idea y la vocación de que el campo y la ciudad son una sola cosa.

Seguiré aquí, viendo el paso del tiempo y sus actores, dando mi lugar a aquellos que, con desinterés, con pasión y mucho trabajo me recorren diariamente y hacen que me mantenga sana y fuerte, para que, junto a las demás instituciones intermedias de 9 de julio, podamos armar esa red social que tanto nos fortalece como sociedad y como ciudadanos.

Por supuesto que debo tener un apartado especial para aquellos que sienten la institución siendo socios, muchos porque sus abuelos y sus padres lo fueron, otros porque están convencidos de que es el camino para ser representados y tener voz, y muchos porque saben del esfuerzo de quienes circunstancialmente me dirigen y deciden apoyarlos.

Muchas gracias a todos por dejar que la sociedad rural de 9 de Julio sea lo que es.

Después de haber hecho este ejercicio y considerando las muy sentidas palabras de nuestra institución, la actual comisión directiva, quiere decirles que estamos totalmente convencidos, de la importancia de las instituciones intermedias en la sociedad, trabajando conjuntamente en todos los sectores. Y en particular con nuestro sector el agropecuario, por el que trabajamos todos los días, desde 9 de julio, desde Carbap a nivel provincial y desde Cra a nivel nacional. Este año cumplió los 90 años Carbap y nuestra institución tiene el orgullo de haber estado entre las 10 sociedades rurales fundadoras.

Como comisión directiva hemos comenzado un trabajo de análisis interno que nos permitió saber hacia dónde debíamos enfocarnos, es por eso que consideramos que la Sociedad Rural de Nueve de Julio debe ser una institución abierta a toda la comunidad, conservando su objetivo gremial para con los productores, pero involucrándose en las decisiones de políticas públicas, en lo social, lo educativo y la relación con las demás instituciones. No nos podemos dar el lujo de faltar en estas cuestiones.

A los productores de 9 de Julio, queremos pedirle que se asocien, no importa si es grande, mediano o chico, es un productor. Que su aporte en una cuota ayuda, pero sobre todo para quienes dirigimos el saber que estamos apoyados ayuda mucho más, seguramente que estarán de acuerdo o no con algunas medidas o posiciones que tomemos, pero nosotros seguiremos nuestro camino y la institución quedara, y sus socios también, necesitamos que estén, que sean parte de lo que parece tan sencillo al decir la rural, pero que tiene casi la misma existencia que la ciudad y una rica historia, que no es ni más ni menos que la historia de los productores agropecuarios de 9 de julio.

También queremos pedir a los funcionarios que están de paso por las instituciones gubernamentales, a la política, a nuestros pares de instituciones intermedias y al ciudadano de a pie, que luchemos todos por tener cada día instituciones más fuertes y representativas, para así evitar que algún trasnochado cambie en un minuto el rumbo de nuestros sueños y de los sueños para nuestros hijos.

Para ir finalizando invito a la comisión directiva a que se acerque a medida que los voy nombrando.

Graciela Vadillo, Maria Isabel Lisazo, Guillermina Mas, Emilce Favazza, Yanina Elola, Gisella Guiotto, Nicolas Capriroli, Guillermo Lugano, Hugo Enriquez, Timoteo Mucahy, Andrés Capriroli, German Gardien, Luis Vanina, Carlos Pieroni, Leandro Bracco, Aldo Esteban, Luis Merlo, Cristian Ares y Daniel Montero

Y en mi carácter de presidente, quiero agradecer enormemente a todos los miembros de esta comisión por el trabajo, la dedicación, la pasión y la responsabilidad que le ponen a esta querida institución, sin ellos no sería posible.

Una comisión directiva que se ha renovado en los últimos años entrelazando la experiencia de quienes hace años que participan y las nuevas ideas de quienes empiezan.

Para finalizar me gustaría dejar un pensamiento, las instituciones perduran años y años, las comisiones directivas envejecen y necesitan de renovación, en este juego hay 2 partes fundamentales que debemos tener en claro, primero, para los que están, la apertura, dando lugar a los que llegan, pero no en una silla, sino en la voz y el voto que vienen a buscar, si no hay lugar a ideas nuevas, proyectos nuevos que hacen crujir las formas anteriores, no hay renovación, segundo, para los que vienen, tiene que haber compromiso, y responsabilidad en ese compromiso para el que quiere ser parte de una institución. Aprender que las ideas no se imponen, sino, que se discuten, se entremezclan y salen nuevas ideas mejoradas.

Se puede hacer no es tan difícil, solo depende de nosotros.

Muchas gracias