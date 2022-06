Oscar Vadillo: Ayuda Aborigen continua en el Chaco y expande su obra solidaria a Misiones

Ayuda Aborigen viene trabajando desde hace 25 años y ha cosechado varios reconocimientos. Su impulsor fue Alberto “el Toro” Vadillo, y la tarea es continuada por su hijo Oscar que dialogo con cadena Nueve sobre la nueva colecta que alcanza Misiones.

“Le pedimos a la comunidad que se acerque y que nos dé una mano”, manifestó Oscar, “todo lo que nos pueda acercar es necesario. Necesitamos de la comunidad porque solo no se puede”. Ayuda Aborigen funciona en nuestra localidad en Av. Vedia y Avellaneda, para más información comunicarse con la familia Vadillo.

En pandemia las limitaciones estuvieron presentes, pero se siguió trabajando y juntando donaciones, siempre con proyectos para mejorar dice Oscar Vadillo. Durante la pandemia emprendieron un viaje a Chaco donde se repararon instalaciones eléctricas, paneles solares, baterías y se pintó una escuela.

“[La escuela] nos quedó un poquito chica, el alumnado de nenes aborígenes aumentó, estamos con un proyecto de hacer un aula nueva, eso es a futuro”, dijo Vadillo. El establecimiento es muy querido y muy cuidado por la comunidad abriguen. También hay un comedor que lleva el nombre de Alicia Molteni, mamá de Oscar, que fue ampliado recientemente.

A la vez se realizó un viaje a Misiones y ahora repiten otro más, dentro de dos o tres meses. Oscar ya hizo la logística para tres escuelas “muy precarias” de esa provincia, pasando 30km de la Ruinas de San Ignacio. “Son escuelas que tienen luz, pero no tiene heladera, no tienen cocina. Los pisos son de madera, algunos ya se vencieron”. La idea es mejorar estas escuelas precarias y la calidad de vida de su población con alimentos, útiles, elementos de cocina, calzados.

En estas cruzadas solidaria no solo se dejan donaciones. “Cuando viajamos somos unas 50 personas”, refiere Vadillo, “se hace un circo, entretenimiento, chocolatada. No solo vamos a dejar donaciones, también vamos a compartir un lindo momento con nenes que en su vida vieron lo que era un inflable, una pochoclera, música, magia”. La ayuda no es solo materia sino también afectiva, resalto el referente de Ayuda Aborigen a Cadena Nueve.

“El Toro” Vadillo tuvo dificultades de salud, pero por suerte ahora esta mucho mejor. “Está bien, cuidándose mucho en casa, sale muy muy poco por sus condiciones respiratorias cardiacas”, indicó su hijo. Alberto está bien, con ganas de seguir trabajando, preocupado por lo que se hace y lo que no se hace, “al pie del cañón”, intentando mejorar la situación de las comunidades aborígenes de Chaco y Misiones.