Luego del confinamiento, Pehuajó baja a fase 2 lo hizo saber la provincia de Buens Aires

En el caso del Partido de Pehuajó, el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva alcanza el 60%. Pero la cantidad de casos registrados en las últimas dos semanas asciende a 1085. razón por la cual se ha establecido la baja a fase 2.

Junto con Pehuajó, otros 54 municipios de la provincia bajan a fase 2. En este contexto el Intendente Pablo Zurro dio a conocer un contundente mensaje dirigido a todos los habitantes del Partido de Pehuajó.

Mensaje completo del Intendente Pablo Javier Zurro:

De acuerdo al criterio que viene implementando el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y en el marco de la evaluación semanal que realizan, municipio por municipio, basada en la resolución provincial 1895/2021 y Decreto Provincial 307/2021, adhiriendo al DNU Nacional 334/2021, se ha determinado la baja a fase 2 del Partido de Pehuajó, ya que en las últimas 2 semanas hemos tenido 1085 casos.

Es importante que toda la población sepa que tenemos el 60% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Y el 98% de camas comunes de internación por covid ocupadas. La situación a la que nos enfrentamos con la pandemia por coronavirus es compleja y día a día, trabajamos para sobreponernos.

Mañana aplicaremos 400 segundas dosis de la vacuna Covishield de laboratorios Astrazeneca. Este fin de semana recibiremos una importante cantidad de primeras dosis para avanzar en diferentes grupos. Resulta indispensable que aquellos que se inscribieron estén atentos a las notificaciones por las vías ya difundidas desde el comienzo de la campaña.

Las medidas de fase 2 entrarían en vigencia a partir del lunes 31 de mayo. Ya me he comunicado con mis funcionarios. El día domingo vamos a hacer un comunicado, para ello estamos trabajando con provincia de Buenos Aires, porque nosotros sabemos lo que implica una fase 2, pero estamos estudiando todas las variantes dentro de la fase mencionada que permitan algún tipo de apertura. No se olviden, esto se lo digo a los gimnasios a los comerciantes, a todos los comerciantes con quienes tengo una comunicación abierta, que pueden hablar con migo, llamarme que estoy predispuesto para conversar. Saben que tengo empatía, que sé lo que nos está pasando y se lo que está pasando en Pehuajó con tantos fallecidos, con tantos aislados, y con tantos contagiados de covid-19.

Estamos trabajando mucho, pensando en todos, evaluando cada detalle y cada medida. Por eso quiero recordarles que el domingo por la noche brindaré un comunicado. El DNU termina a las 00:00 horas, y a las 00:01 empieza fase 2 en el Partido de Pehuajó, tal lo comunicó provincia de Buenos Aires, por 14 días corridos.

Lo vamos a estudiar con mi equipo de trabajo y vamos a comunicar cuales son las limitaciones y cuál es la apertura dentro de la fase 2. Quédense tranquilos; se lo digo a toda la gente del Partido de Pehuajó, que en ningún momento, por todas las cosas que se dicen o por algunas malas interpretaciones, voy a perjudicar a mi pueblo. Siempre primero la salud, después el comercio y sus derivados, luego las obras y fundamentalmente no tener una sola persona pasando hambre y en situación de calle. Esas son nuestras premisas. Ese es nuestro compromiso.

Quiero que recuerden bien, con todas las reuniones que hemos tenido, porque tengo una sola palabra, no voy y vengo. Tengo empatía y tengo templanza. Nuestro equipo sabe muy bien lo que hace.

AGRADECIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD

A todo el personal del hospital. A los 554 trabajadores y trabajadoras, sean médicos, enfermeras, mucamas, camilleros, choferes, seguridad o cualquier otro trabajador o trabajadora, quiero agradecerles profundamente. Vivimos una situación muy compleja hasta en lo emocional porque se han registrado muchas muertes. Por eso a todos los que trabajan en el hospital y servicios sanitarios muchas pero muchas gracias. Tengan templanza, tengan entereza como la tienen y sigamos trabajando para tratar de evitar malos momentos. Evitar la muerte a veces es imposible, siempre que voy al hospital y veo algunas caras, noto el cansancio que genera este tipo de trabajo. Por eso se los quiero agradecer.

También le quiero agradecer muchísimo al comercio de Pehuajó. Y le quiero agradecer también a aquellos que, aunque estén en desacuerdo, y tengan su gimnasio o su comercio cerrado, también han tenido templanza. Vamos a estudiar cada detalle y lo vamos a comunicar. Y como les digo siempre; con empatía. No con aprietes, no con locuras. No soy permeable a los aprietes. Con empatía, con templanza, con comprensión. Hace 14 años que me eligen para ser Intendente del Partido de Pehuajó, y siempre lo digo, cuenten con migo. Y por favor, aquellos mensajes mesiánicos, aquellos mensajes destructores que salen sobre todo de la cúpula PRO, no le hagan caso. Yo soy el gobierno de todas y todos. Muchísimas gracias. –Concluyó el mandatario pehuajense.