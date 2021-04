Dr. José María Mignes: ‘No es cierto que somos unos inútiles’ y ‘bienvenidos todos los aportes sinceros para bien de la población’

Compartir

Con la mesura y prudencia que lo caracteriza, el Dr. José María Mignes, Director asociado del Hospital Julio de Vedia y Coordinador del programa ‘Vacunate’ en el distrito de Nueve de Julio, explicó en detalles los motivos por los cuales se corrió al lunes y martes la continuidad de la vacunación contra el Covid-19 previstas para ayer y este viernes. Luego de un análisis detallado desde lo sanitario – no se miró lo político – en conjunto con la Regional Sanitaria II y ante el pronóstico del tiempo de fuertes lluvias, se decidió por el mal menor. Los convocados son personas muy mayores, algunos con problemas para caminar y otros para desplazarse y abajo de la lluvia era un riego para población anciana. Para ello se consideró los lugares, Hospital y Sociedad Rural con los que significa para hacerlo con mal tiempo.

En relación a un entredicho con la municipalidad, resaltó que no es para confrontar, ‘pero no entiendo como mis declaraciones realizadas a medios locales, hayan sido publicadas por Perfil Diario’. En una refería que yo lo involucraba a Mariano barroso en la decisión de posponer la vacunación y la otra, no.

Hasta el momento se han suscrito para vacunarse 18.500 personas, al martes a la noche. Hasta ahora se han vacunado, 4.400 persona con la primera dosis. 6.000 con primera dosis y 1.750 con segunda dosis, comenzó señalando el profesional.

