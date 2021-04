Ex soldados de la Guerra de Malvinas comenzaron una vigilia en Plaza de Mayo

Compartir

No es la primera vez que los soldados vinculados en la Guerra de Malvinas no se ponen de acuerdo en relación a su participación. Aquellos que estuvieron en las islas no ven con buenos ojos que sean reconocidos con igual derechos sus compañeros que estuvieron en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur – TOAS- ya que consideraran no tuvieron igual desempeño.

Por su parte, las clases 61,62 y 63, que fueron convocados la guerra de Malvinas, realizaron una tarea logística y asistencia al resto muy importante. No la pasaron bien. Sufrieron bombardeos en tierra continental y fueron parte de los apagones para que el ejercito enemigo no los detectara. Muchos no se recuperaron se secuelas físicas y psíquicas.

Vienen luchando para ser reconocidos en el marco legal de ex-combatientes. Además, de sentencias judiciales favorables, piden que esa declaración les alcance y para ser escuchados montaron una vigilia en Plaza de Mayo este miércoles 31 que culminará el domingo 4, coincidente con la Pascua de Resurrección ante la Semana Santa.

A todas voces afirman que participaron en el conflicto del Atlántico Sur entre Argentina y Gran Bretaña en el año 1982, custodiando el territorio nacional sobre todo los objetivos que pretendían destruir el Reino Unido y brindando apoyo a las tropas en la isla.

A su vez resaltan, básicamente 3 puntos – Nuestro reconocimiento Moral e Histórico, una Pensión y una

Obra Social –

Explican que marchan y hacen vigilia, porque somos soldados olvidados por la Patria y los gobiernos, porque fuimos obligados a vestir un uniforme y empuñar un arma cosa que hicimos con orgullo, defender la Patria hasta perder la vida, bajo amenaza de fusilamiento según el código militar.

Resaltan que se consideran Ex-Combatientes, no por un título honorífico, sino por el reconocimiento merecido por la labor, y que eso debe ser enmendado, e decir valorado como tales tras 39 años de lucha para ello.

A su vez, los ex-soldados de Malvinas destacan que la Constitución nacional los reconoce al hacer mención a la adhesión de los tratados internacionales como por ej.: El tratado de Ginebra , los Derechos Humanos internacionales, Los códigos de guerra internacionales, La Declaración Universal de los Derechos Humanos entre otros y por sobre todas las cosas, porque fuimos participes directos en el conflicto.

En esta vigilia, a toda persona que les consulta las razones o motivos para estar en Plaza de mayo, también destacan que entre otras funciones, además de cuidar a las poblaciones alcanzadas por el TOAS cumplían la función específica de asistir con municiones, alimentos y logística a las tropas en el frente, la custodia y vigilancia de objetivos civiles como pistas de aterrizaje en estancias cuyo dueños eran británicos, aeropuertos, termoeléctricas, diques , hospitales , Puertos, y demás..

E insisten que marcharán en cada ocasión hasta ser escuchados y recocidos por ley.