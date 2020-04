Coronavirus: En Lincoln desde este lunes se intensifican los controles de ingreso y egreso a Lincoln

A su vez, otras 15 personas (13 adultos y 2 menores) cumplen la cuarentena obligatoria de 14 días con seguimiento desde el área de Salud por presentar síndrome febril respiratorio, pero estas personas NO constituyen casos sospechosos

🔸 Aislados preventivos: 70

🔸 Casos sospechosos: 0

🔸 Casos positivos: 0

🔸 Casos recuperados: 0

Desde mañana, en 13 de los accesos que están habilitados en el Distrito de Lincoln, comenzará regir el operativo cerrojo que intensificará los controles de ingreso y egreso a Lincoln.

Por disposición del Departamento Ejecutivo, las personas que transiten por dichos accesos y que salgan del distrito, deberán tramitar el Permiso de Tránsito que los habilitará por el día o por el mes para ingresar a Lincoln. El permiso deberá ser tramitado tanto por quienes tienen domicilio en Lincoln como por aquellas personas que provengan de otros distritos y provincias y estén exceptuados por el DNU de Nación por su función laboral; o quienes estén alcanzados por el mencionado DNU y se desempeñen como viajantes, proveedores, comisionistas que vengan a traer mercaderías o insumos de necesidad; y los transportistas de hacienda o cereales que cumplen con todos los requisitos sanitarios y de documentación.

✔️Vale aclarar que las PERSONAS QUE NO SON DEL DISTRITO DE LINCOLN deberán poseer el permiso otorgado por la Municipalidad de Lincoln para ingresar

✔️Las PERSONAS DEL DISTRITO DE LINCOLN QUE NO TENGAN EL PERMISO de la Municipalidad de Lincoln al ingresar serán notificadas y deberán guardar cuarentena de 14 días en sus hogares

➡️ Una vez que se completen los datos, los mismos serán procesados por personal autorizado por el Municipio y quienes cumplan con las condiciones dispuestas por la Emergencia Sanitaria, recibirán (a través de mensaje de WhatsApp o correo electrónico) el permiso para que puedan salir y entrar al Distrito de Lincoln de acuerdo a las tareas que estén cumpliendo

-Proveedores/viajantes que no tengan el permiso de la Municipalidad de Lincoln

-Particulares que no poseen domicilio en el Distrito de Lincoln ni son residentes en alguna de las localidades del Distrito o en la ciudad cabecera.

PROCEDIMIENTO EN EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DE PERSONAS AL DISTRITO DE LINCOLN

De acuerdo a los Decretos Nacionales de Necesidad y Urgencia 297/2020,

325/2020 y 355/2020 dictando el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y el

Decreto Municipal 1410/2020 se establece lo siguiente:

Procedimientos en el Puesto de Control:

– Solicitar DNI a todas las personas y registrar en planilla de donde provienen.

– Revisar el vehículo, incluido el interior y baúl.

– Control de temperatura de personas (se controlará la temperatura de todas las

personas que ingresen al Distrito)

– Control vehicular y desinfección (se desinfectarán todos los vehículos y transportes

que ingresen al Distrito con una solución a base de cloro)

– Desinfección de transportes de cargas (se desinfectarán todos los transportes y sus

cargas y/o mercancías que ingresen al Distrito con una solución a base de cloro)

Quines pueden ingresar al Distrito de Lincoln:

– Quienes tengan domicilio o residencia en el Distrito de Lincoln.

– Quienes vienen de Distritos vecinos a realizar trámites de necesidad o urgencia

(cobro bancario, atención sanitaria, trámites en organismos gubernamentales)

– Quienes vengan de otros Distritos y Provincias y estén exceptuados por el DNU de

Nación como viajantes, proveedores, comisionistas que vengan a traer mercaderías o

insumos de necesidad.

– Quienes vengan de otros Distritos y Provincias y estén exceptuados por el DNU de

Nación por su función laboral como personal de Salud, Seguridad, Justicia.

– Quienes transportan hacienda o cereales, y cumplen con todos los requisitos

sanitarios y de documentación.

Quienes NO pueden ingresar al Distrito de Lincoln:

